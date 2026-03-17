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'MALAS LENGUAS'

Jesús Cintora (TVE) va a la caza de votantes de VOX en un pueblo de Valladolid y acaba llevándose un sopapo: «¡Sánchez, hijo de p*ta!»

La televisión pública 'plagió' a laSexta a la hora de estigmatizar a los electores de derechas

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Santiago Abascal.

¿Por qué VOX vuelve a los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León?

Es lo que se llama ir a por lana y salir trasquilado.

Jesús Cintora se la llevó bien puesta después de perpetrar un episodio surrealista.

El presentador de ‘Malas Lenguas‘ (TVE), famoso por su sesgo progre, mandó a una reportera a Villán de Tordesillas, un pequeño municipio de Valladolid para escuchar al pueblo»y retratar a los votantes de VOX como ultras.

Pero lo que el periodista de Ágreda (Soria) se encontró fue un monumental rechazo: insultos, gritos y un «¡Sánchez, hijo de puta!» que resume el hartazgo de la España rural con el Gobierno.

El experimento sociológico de Jesús Cintora terminó en bochorno absoluto.

Micro en mano, la reportera encargada de hacer la ronda por el pueblo tuvo que escuchar la indignación de unos habitantes que vieron en la pieza un intento de estigmatizarlos.

Y uno de esos vecinos estalló de lo lindo:

¡Sánchez, hijo de puta, muérete!

De vuelta al plató, Cintora comentó con ironía que no sabía si el vecino, que tenía el brazo levantado, estaba pidiendo un taxi.

El precedente de laSexta con Marinaleda (Sevilla)

Lo hecho por TVE no es nuevo.

En laSexta, en concreto en el programa ‘Liarla Pardo‘, decidieron en diciembre de 2018 ir a la ‘caza’ de votantes de VOX en Marinaleda (Sevilla) después de que el PSOE saltara por los aires del Gobierno de la Junta de Andalucía de esas personas, que evidentemente no estaban por la labor de hablar ante las cámaras por miedo a represalias.

Adelante Andalucía‘, la coalición podemita liderada por Teresa Rodríguez, arrasó en los comicios con 992 votos. Pero hubo unas pocas personas que le dieron su confianza a la formación de Santiago Abascal, y en el programa de la Pardo, entendiendo que eso tenía interés periodístico, decidieron ir a su búsqueda.

«Parece misión imposible dar con los 44 de VOX«, dijo la reportera a las órdenes de Cristina Pardo, que se encontraba las primeras dificultades ante el mutismo de los vecinos. «No sé nada», le dicen.  Otro va más allá y asegura: «Yo no los voy a respetar. No sabemos quienes son porque están camuflados, pero la gente se lo imagina».

Pero la enviada de laSexta insiste y el canal de Atresmedia, saltándose cualquier manual de periodismo, parece haber localizado a un posible votante derechista y rotulan, en un muy cuestionable praxis periodística, que ese es un «supuesto votante de VOX». Alucinante.

La respuesta fue firme: «Eso se queda entre nosotros. Lo siento. Si no votas a la izquierda o lo haces oculto o te tienes que ir del pueblo».

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