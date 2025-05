La multitud canta a coro hasta desgañitarse en las fiestas de Jaca: «¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de p#t@!»

Menos de lo que se merece.

Jaca, esa ciudad aragonesa que presume de historia, volvió a vestirse de gala para celebrar el Primer Viernes de Mayo, una fiesta que conmemora la resistencia local frente al asedio musulmán hace más de mil años.

Sin embargo, este año la efeméride ha quedado eclipsada por una protesta popular de dimensiones virales.

Miles de personas congregadas en el casco histórico rompieron la solemnidad del acto para corear, al unísono, un insulto dirigido al presidente del Gobierno:«¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de p#t@!».

La muchedumbre estaba concentrada en el casco histórico para festejar una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional, cuando de foma espontánea, festiva y brutal, los presentes comenzaron a corear el eslogan de moda en España.

Los comentarios de los usuarios de X, muestran el hastío de la población con el líder del Ejecutivo.

«Ahí tienes la encuestas del CIS sin manipular», «por cosas como esta no va Sánchez a la final de la Copa del Rey. Las televisiones no sacan lo que se canta en los graderíos antes de empezar el partido, y muchas veces es este cántico».

«La indómita Jaca, cuna de Aragón, nunca ha sido tierra para traidores ni invasores ¡Viva Jaca! ¡Viva España! ¡Viva Aragón!».

No es la primera vez que la figura del socialista Sánchez se convierte en blanco de abucheos públicos.

Pero el eco que ha tenido esta protesta espontánea durante una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional ha marcado un nuevo hito en el pulso entre la calle y el Ejecutivo central.

En Jaca no estuvo presente el líder socialista, pero su ausencia no impidió que su nombre protagonizase el evento —y no precisamente para recibir vítores.

Un clima político cada vez más tenso

El clima político en España lleva meses caldeándose. La gestión gubernamental, las tensiones territoriales y las polémicas legislativas han agudizado la crispación social. Y Pedro Sánchez, como cabeza visible del Ejecutivo, se ha convertido en receptor habitual de protestas —algunas tan creativas como contundentes— allá donde va o, como ha ocurrido en Jaca, incluso cuando no aparece.

En los últimos meses, el presidente ha reducido sensiblemente sus apariciones públicas fuera del ámbito institucional. El temor a nuevos episodios de abucheos y protestas no es infundado: en la gala de los Premios Goya celebrada en Granada fue recibido por manifestantes al grito de “¡dimisión!” y “¡España está que arde!”, acompañados incluso por caricaturas con su rostro. En otras ocasiones recientes, como en Sevilla durante un acto junto a Juanma Moreno o durante sus vacaciones en Cerler (Huesca), el descontento ciudadano se manifestó con frases como “¡Deberías estar en la cárcel!” o el ya clásico “¡Que te vote Txapote!”.

Redes sociales: altavoz del hartazgo

La viralización del cántico desde Jaca ha servido para poner sobre la mesa el hartazgo creciente con la figura presidencial. Comentarios irónicos y sarcásticos han circulado por X (antes Twitter), donde usuarios han bromeado diciendo cosas como “ahí tienes las encuestas del CIS sin manipular”, o criticando la cobertura mediática que suele evitar mostrar estos episodios incómodos para el Gobierno.

También han abundado los mensajes reivindicativos sobre la identidad local: “La indómita Jaca, cuna de Aragón, nunca ha sido tierra para traidores ni invasores ¡Viva Jaca! ¡Viva España! ¡Viva Aragón!”. El sentir general parece ir mucho más allá de ideologías puntuales; se trata de una reacción visceral frente a las políticas y el estilo presidencialista que representa Sánchez.

Abucheos a Pedro Sánchez: una tendencia al alza

No es casualidad que el presidente haya optado por limitar su exposición pública. Los abucheos y protestas se han convertido en una tónica casi rutinaria:

Premios Goya (Granada): recibimiento entre gritos de dimisión y caricaturas burlonas.

recibimiento entre gritos de dimisión y caricaturas burlonas. Sevilla: entrega de llaves públicas marcada por protestas vecinales.

entrega de llaves públicas marcada por protestas vecinales. Cerler (Huesca): hasta los esquiadores mostraron su malestar durante las vacaciones navideñas del presidente.

hasta los esquiadores mostraron su malestar durante las vacaciones navideñas del presidente. Actos institucionales recientes: presencia esquiva para evitar imágenes incómodas.

presencia esquiva para evitar imágenes incómodas. Fiestas populares: como las celebradas este fin de semana en Jaca.

Esta secuencia evidencia cómo la calle se está convirtiendo en un termómetro mucho más fiable (y espontáneo) que cualquier encuesta demoscópica oficial.

¿Por qué tanto rechazo?

Entre las razones que explican esta animadversión destacan:

Descontento con la política territorial y los pactos parlamentarios.

Sensación generalizada de alejamiento entre las élites políticas y las preocupaciones reales del ciudadano medio.

Polémicas recientes sobre gestión económica, inmigración o corrupción.

La percepción de falta de autocrítica desde La Moncloa.

El propio dispositivo de seguridad desplegado durante las visitas privadas del presidente —como ocurrió estas Navidades en Cerler— también genera malestar entre los vecinos afectados por cortes y restricciones.

Datos curiosos y anécdotas recientes

Para cerrar este repaso —y porque la actualidad política española siempre da para una sonrisa socarrona— aquí van algunas curiosidades relacionadas con el caso:

El cántico viral de Jaca tiene ya varias versiones remix circulando por TikTok.

Los insultos al presidente han cruzado fronteras: hasta medios internacionales recogen ya los vídeos más ruidosos.

Las fiestas jacetanas son célebres por su colorido tradicional… este año añadirán a su historia haber sido escenario del trending topic político nacional.

El propio Sánchez disfruta habitualmente del Pirineo aragonés para esquiar —quizá ahora tenga que pensarse dos veces si volver a Cerler.

Algunos asistentes a las fiestas portaban pancartas con juegos de palabras ingeniosos contra líderes políticos… confirmando que el ingenio español sigue muy vivo incluso cuando hay cabreo generalizado.

Grandes abucheos recientes a Pedro Sánchez:

Fecha Lugar Motivo principal Tipo de protesta 02/2025 Premios Goya Gestión política Abucheos, gritos, pancartas 04/2025 Sevilla Vivienda pública Proclamas hostiles 05/2025 Jaca Fiesta popular Cánticos insultantes 12/2024 Cerler (Huesca) Vacaciones Increpaciones directas

En definitiva, la política española vive tiempos convulsos… pero también vibrantes. Y si algo no falta nunca es ingenio popular para hacer notar el descontento —aunque sea entonando cánticos poco edificantes mientras se celebra una victoria medieval.