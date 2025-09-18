Risto deja en ridículo a la portavoz del PSOE en Madrid al desvelar los temas que su jefa de gabinete pretendía imponer

Un poema.

Así se le debió quedar la cara a Mar Espinar, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, cuando en directo le dejaron bien a las claras que no iban a hacerle el caldo gordo a los deseos censores de su jefa de gabinete.

La política socialista, que acudió al programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro), vio como en un momento del espacio el presentador, Risto Mejide, interrumpía el debate para sacar a colación las presiones que estaba recibiendo por parte de la formación socialista para que no se trataran determinados temas en el plató.

Con la ironía y la mala ‘milk’ que adornan al publicista, este empezó tirando de mucha ironía:

¿Qué te parece hasta ahora el programa? ¿Te gusta? Sí, sí me gusta. ¿Quieres que cambiemos algo de la escaleta?

Espinar, que no sabía, en apariencia, por dónde le venía el aire, contestó de esta guisa:

No, no, todo perfecto. Podríamos cambiar la mentalidad de (Esperanza) Aguirre, pero creo que eso no depende de ti. Sobre todo que se abriera, es que no te puedo comprender. O sea, te prometo que no te puedo comprender.

Mejide ya fue a degüello al informarle de las consignas que le estaba enviando el PSOE:

Mar, te lo estoy preguntando porque desde tu gabinete, y esto siempre lo transparentamos, nos han dicho que nuestros temas de hoy eran secundarios y caribeños. Tu jefa de gabinete se ha puesto en contacto con el programa y nos ha dicho que no eran los temas que ella estaba viendo en los informativos y que, todo antes de saber que llevábamos el tema de las banderas, hay que decirlo. Y luego se ha centrado en Ábalos y ha dicho literalmente que es casquería. Vamos a hablar de Ábalos, vamos a hablar de los temas caribeños que queramos, porque este programa, a diferencia de otras cadenas, no está dirigido por ningún partido político. ¿Vale? Lo digo para que hables con tu jefa de gabinete.

La socialista trató de negar la mayor:

No tengo jefa de gabinete.

Pero el presentador de ‘Todo es Mentira’ caló a la política:

Te diré exactamente el nombre de la persona que me ha escrito, Carolina. ¿Carolina trabaja contigo?

Y ya no tuvo más remedio que reconocer lo que era obvio:

Sí, bueno, trabaja en el partido.

Risto la dejó KO: