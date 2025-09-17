Sánchez y el PSOE incendian la calle con Gaza como prólogo de un adelanto electoral sorpresa

Esta revuelta la política española y vuelven los rumores de adelanto electoral. Y es que el PSOE está ya en modo elecciones.

Pedro Sánchez insiste en que agotará el mandato, pero sus propios aliados parlamentarios sospechan que la maquinaria de los socialistas está ya engrasando motores para unos comicios en 2026.

El conflicto en Gaza, lejos de quedar como una cuestión exterior, se ha convertido en un eje de la estrategia gubernamental, mientras los socios de Sánchez ya hacen cálculos.

El presidente del Gobierno necesita recuperar terreno tras los escándalos de corrupción que salpican a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo, además del desgaste propio de la gestión. La estrategia pasa por poner en valor la agenda social, los fondos europeos y, sobre todo, el papel internacional de España.

Gaza, en este sentido, se ha convertido en el comodín ideal de Moncloa para impulsar la radicalización y la violencia como estrategia. Por eso, calentarán y jalearán la calle para movilizar a su electorado y aglutinarlo en torno al marido de Begoña. Lo vimos este fin de semana con lo que ocurrió durante La Vuelta.

La estrategia no es nueva, pero su éxito está demostrado.

Ahora bien, no es el único factor en la ecuación.

El prófugo Carles Puigdemont también ha sacado la calculadora ante la irrupción de los xenófobos de Alianza Catalana, que le están ganando terreno, por lo que están valorando si les conviene que el líder socialista adelante las elecciones generales. La vuelta del golpista ha pasado a segundo plano ante la bajada en el apoyo de las bases independentistas y quieren sacar provecho de que el grupo ultra que encabeza la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, no se presentará —de momento— a las generales.

Sánchez y sus ministros reiteran su compromiso con los cuatro años de legislatura, pero los movimientos internos y las presiones externas alimentan una atmósfera de incertidumbre.

La imposibilidad de aprobar unos Presupuestos Generales para 2025, la fragmentación parlamentaria y los escándalos de corrupción han dejado al PSOE en una posición delicada.

Los socios de investidura, especialmente aquellos más a la izquierda y los nacionalistas, perciben que Sánchez podría estar preparando una salida estratégica si el desgaste se acentúa o si la coyuntura internacional lo favorece.

Tampoco hace daño recordar que Sánchez nunca ha agotado una legislatura.

Este y otros asuntos de actualidad son tratados por Alfonso Rojo en el 24×7 de este miércoles, 17 de septiembre, junto al concejal-presidente de la Junta Municipal de Hortaleza, David Pérez.