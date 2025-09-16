La fiesta de cumpleaños de José Luis Ábalos en 2019, organizada por el empresario Víctor de Aldama y con la presencia de Pedro Sánchez y otros altos cargos del PSOE, se ha convertido en una bomba política que expone la podredumbre del Gobierno socialista. Las revelaciones de la UCO y las explosivas declaraciones de la exmujer de Ábalos, Carolina Perles, sugieren que el evento fue más que una celebración: un entramado de favores y conexiones oscuras, incluyendo maniobras diplomáticas como el «Delcygate».

Por otro lado, la escalada de violencia política, marcada por el brutal asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah, pone en evidencia el peligro que representa la izquierda radical para las democracias occidentales.

El presidente Donald Trump ha respondido con firmeza, prometiendo una represión contundente contra quienes incitan al odio y la anarquía, señalando directamente a figuras como George Soros y organizaciones progresistas que, fomentan la división.

En Europa, la debilidad de líderes como Pedro Sánchez en España agrava las tensiones internacionales. Su gobierno, alineado con posturas que critican a Israel mientras minimizan los atroces ataques de Hamás, refleja la hipocresía de la izquierda europea.

En España, el PSOE se tambalea por escándalos de corrupción, mientras la derecha gana terreno ante la incapacidad de los socialistas para ofrecer soluciones reales.

Las protestas pro-palestinas, como las vistas en La Vuelta ciclista, no son más que un intento por tapar los verdaderos casos de corrupción que afectan al presidente del Gobierno.

Para analizar estos y otros temas, Josué Cárdenas pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Burbuja’.