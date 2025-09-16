Tellado (PP) se harta de la entrevista sectaria de Intxaurrondo (TVE): «Su pregunta es tremendamente irresponsable»

Rifirrafe de los buenos en TVE.
La bienpagada de Silvia Intxaurrondo, como buena sanchista, salió de su casa con el argumentario propalestino perfectamente digerido.
El problema es que enfrente tuvo a Miguel Tellado, portavoz parlamentario de Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, que no dejó pasar ni media a la periodista.
Esta empezó fuerte:
La ONU y UNICEF han documentado miles de niños asesinados en Gaza, ¿condena usted expresamente al Gobierno israelí por estas muertes?
El político del PP no dudó en su respuesta:
Es evidente que a nadie le gusta lo que está sucediendo en estos momentos en Gaza, pero le corresponde a la Corte Penal Internacional determinar si es un genocidio o no. Nosotros, desde luego, con quien no estamos es con Hamás, con organizaciones terroristas internacionales que en estos momentos aplauden al Gobierno de España. Hemos pedido a Israel que diferencie claramente entre una organización terrorista y la población civil que no debe sufrir las consecuencias de la situación que está viviendo ese territorio.
A Intxaurrondo no le convenció la reflexión de Tellado:
No me queda claro, señor Tellado. Entonces ustedes, desde el Partido Popular, ¿condenan los asesinatos perpetrados por el Gobierno israelí?
El portavoz popular tuvo que insistir:
Creo que me he manifestado con bastante claridad. Creemos que Israel tiene derecho a defenderse de una organización criminal y terrorista como es Hamás, con quien nunca vamos a estar es con Hamás y consideramos que un estado democrático tiene derecho a defenderse de una organización criminal respetando los derechos humanos.
Tellado también aprovechó para criticar el papel del Gobierno Sánchez a la hora de alentar el boicot a la Vuelta Ciclista a España:
Nosotros siempre respetamos la ley. El que no lo hizo fue el presidente de España cuando alentaba unas protestas que intentaba reventar y boicotear el final de La Vuelta. Creemos que la postura internacional de España debe ser acorde a la postura del conjunto de la comunidad internacional y que el país debe posicionarse junto a la Comisión Europea, no ir por libre como pretende Pedro Sánchez buscando protagonismo.
Pero la presentadora de ‘La Hora de La 1’ estaba empecinada en buscar el encontronazo con Tellado y volvió con la pregunta de marras:
Se lo voy a volver a preguntar, ¿ustedes condenan desde el PP el asesinato de civiles perpetrado por Israel.
Y el parlamentario del Grupo Popular le puso las cosas claritas:
Claro que condenamos el asesinato de civiles. Le ruego que no tergiverse la posición de mi partido desde la televisión pública de España. Creo que su pregunta es tremendamente irresponsable teniendo en cuenta que estamos en una televisión pública. Esto no debe ser el foro para que el Gobierno utilice los medios públicos para establecer una cortina de humo para tapar la corrupción sistemática del presidente.