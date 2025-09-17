Ester Muñoz pregunta a Chiqui Montero por los españoles y ella sale con Gaza: “¿De qué planeta se ha escapado?”

Para mear y no echar gota.

El desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez al Parlamento es palpable cada semana.

A los socialistas les importa poco y nada que el Congreso de los Diputados sea donde se debe expresar y manifestar la voluntad popular.

Aunque tampoco sorprende. Menos después del aviso a navegantes del líder del PSOE, cuando dijo eso de que gobernaría “con o sin el concurso del Poder Legislativo”.

En la sesión de control de este miércoles 17 de septiembre, los ministros de Sánchez acudieron a la Cámara baja a echar balones fuera y a evitar, ya no asumir responsabilidades, sino ni siquiera a contestar sobre los problemas de los españoles.

Enarbolando la bandera Palestina, se dedicaron a no responder a las preguntas directas que se les formulaba sobre la carestía de la vida, la inseguridad en las calles, la vivienda y sobre cualquier tema.

La diputada del Partido Popular, Ester Muñoz, preguntaba a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la incoherencia que representa que desde que gobiernan, las únicas familias que han prosperado han sido la del presidente del Gobierno y sus aliados.

La respuesta de la andaluza fue esperpéntica, metiendo la situación en Gaza con calzador: “Trabajamos por el interés general, incluidos los derechos humanos a nivel internacional. Se trata de un genocidio”.

Tras esta respuesta que nada tenía que ver con la pregunta, la popular se choteó de la ministra: “Buen intento, señora vicepresidenta”.

Después desmontó el relato fantasioso de Montero:

“Ustedes presumen de grandes cifras, ¡qué bien va España!, las cifras del paro mejoran, es un país seguro. ¿Y sabe lo que piensan los españoles cuando la escuchan, de qué planeta se ha escapado?”.

Afeó que el Ejecutivo no hable de los problemas reales de los españoles, por lo que recordó el malestar de la población con la situación económica. “La gente no vive y no come de esos relatos que usted genera. Y los españoles están hartos”.

Por último, recordó cómo los jóvenes quieren oportunidades o que las mujeres ya no tragan con el feminismo de cartón de la izquierda, por lo que quieren un cambio y miran a la derecha. Considera que están llenos de “miedo” porque han perdido el apoyo popular y exige que dejen de impulsar la violencia como arma política.