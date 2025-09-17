Un agente antidisturbios herido en La Vuelta retrata en directo a Sarah Santaolalla por sus falsas acusaciones contra la Policía

Se veía venir.

Las falsas acusaciones lanzadas por Sarah Santaolalla contra la Policía Nacional asegurando poco menos que los agentes se habían excedido a la hora de frenar a quienes se estaban manifestando contra la celebración de la Vuelta Ciclista a España por las calles de Madrid.

De hecho, la tertuliana no solo arremetió contra los efectivos policiales por emplear, según ella, una dureza excesiva, sino también por exagerar las lesiones que algunos de ellos, 22 en concreto, habían sufrido a manos de los manifestantes propalestinos.

Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ya advirtió en la mañana de este 17 de septiembre de 2025, donde uno de sus representantes iba a intervenir en el programa ‘En Boca de Todos’ (Cuatro) que a Santaolalla le iba a tocar comerse sus palabras:

Que dice Sarah Santaolalla que nuestro COMPAÑERO de la III Unidad de #UIP; “tiene una fractura en el dedo del pie que ya venía con ella desde #Valencia”. Lo dice además leyendo, imaginamos el argumentario que le envían… ESTE ES EL NIVEL!🤦🏻‍♀️ Hoy rectificarás públicamente… pic.twitter.com/ijfZEtq5Ug — JUPOL (@JupolNacional) September 17, 2025

Las heridas de los antidisturbios en los incidentes de la Vuelta en Madrid, vía @larazon_es “lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales” Era un “fake” según los altavoces mediáticos del Gobierno…https://t.co/5mlHf9WRDp @Borjamendez — JUPOL (@JupolNacional) September 17, 2025

Hugo del Prado, delegado nacional de la Unidad de Intervención Policial, la UIP, fue directo al grano:

Tenemos 22 compañeros heridos, como se ven en las imágenes. Por cierto, aprovechando, me gustaría que la persona que dijo que algún compañero venía con el pie roto de Valencia, le invitaría a que se pusiera una bota e intentara venir desde Valencia con una bota puesta, con un pie roto.

Minutos después, Santaolalla, sin disculparse en ningún momento, buscó argumentos más falaces para negar las acusaciones que había vertido contra los agentes:

He dicho que hay imágenes en las que algunos agentes actúan de forma desmedida contra señoras, por ejemplo, de 70 años, o un vídeo que me ha hecho llegar una persona con discapacidad que va en una muleta y que tiene unas heridas terroríficas. Y esto me lo han hecho llegar y he visto el vídeo y es verdad que esas personas no estaban haciendo absolutamente nada, ni tirando vallas, ni gritos, ni nada.

El delegado de la UIP fue tajante:

Nosotros hemos intervenido cuando hubo lanzamientos de vallado, botellas, y si están en primera fila…

La tertulina, a voz en grito, se queja de las imágenes en las que dos mujeres desquiciadas protestan al lado de un furgón y acaban siendo golpeadas. Hugo del Prado le explicó la escena.

Lo del furgón, a ver, es zona de seguridad. Nuestra zona de seguridad son los furgones, porque lógicamente dentro de esos furgones tenemos todo el armamento, tenemos todas nuestras cosas de trabajo. Es una zona de seguridad, no se puede estar. Mis compañeros les echaron, se dijo por megafonía. Esta gente no quiso salir y encima.

Aun así, Santaolalla no se quiso bajar del burro: