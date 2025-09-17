  • ESP
'SON LAS 8 Y NO HE CENADO'

Eric Frattini sabe lo que pone nervioso a Sánchez

¿Habrá elecciones generales en 2026?

¿Será duradero el mandato del Papa León XIV?

¿Hasta dónde llegará el ruido que está haciendo la izquierda con el tema de Gaza (Palestina) y la cruzada emprendida contra Israel.

Muchos son las incógnitas y las respuestas no son, precisamente, sencillas de responder.

Sobre estos y otros asuntos se hablará este 17 de septiembre de 2025 en ‘Son las 8 y no he cenado‘, el programa que en Periodista Digital dirige y presenta Josué Cárdenas.

Contará como invitado estelar con Eric Frattini, experto vaticanista y amplio conocedor de la actualidad política.

