Ana Rosa sopapea a los perroflautas propalestinos que boicotearon la Vuelta

La suspensión de la última etapa de la la Vuelta Ciclista a España por las protestas contra el genocidio en Gaza provocaron que este 15 de septiembre de 2025 Ana Rosa Quintana, en ‘El Programa de Ana Rosa’, condenase lo sucedido y pusiera el acento en Pedro Sánchez.

Palestina ha entrado en la precampaña electoral por Andalucía. Sánchez ha pronunciado un mitin en Málaga a favor de su candidata, María Jesús Montero, y ha utilizado las matanzas en Gaza para hacer propaganda con el deporte. Por supuesto que hay que movilizarse para condenar el asesinato en masa de 65.000 palestinos. Es algo incuestionable. Es muy dolorosa la imagen del éxodo de miles de familias con sus hijos y enseres saliendo camino de campos de regufiados. La estrategia es la polarización. ¿Ahora en España solo se puede ser propalestino o proisraelí? ¿Todo el pueblo de Israel es un reflejo del Gobierno de Netanyahu? ¿Todo el pueblo español es un reflejo del Gobierno de Sánchez?

La presentadora cazó la trampa edulcorada de Sánchez para llamar al boicot violento sin aparentar que lo hacía:

Lo que se dice después de un ‘pero’ en una frase anula todo lo que se ha dicho antes de ese ‘pero’. Atentos a dónde coloca el presidente el ‘pero’ en esta frase. Abro comillas: «Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina».

La presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ criticó la utilización de ese ‘pero’:

Ese pero llamaba al boicot. A Sánchez se le puso carta de Quim Torra cuando decía aquello de ‘Apreteu‘ y que llevó a unos CDR a intentar arrojar 400 litros de aceite al paso del pelotón. El Gobierno lo condenó y luego les aminstió. El Gobierno del ‘pero’. Sánchez hablaba de un cambio de etapa en Andalucía, PERO ponía fin a la etapa de la Vuelta con su llamamiento. No hay mayor manipulación de masas que usar el deporte como propaganda política, como se ha hecho a lo largo de la historia. Por cierto, ¿dónde estaba la ministra de Deportes, que no condenó el boicot a los ciclistas? Con 22 policías heridos, el delegado del Gobierno justificó los ataques alegando que en Madrid no se han asesinado a 65.000 personas.

Para finalizar, Ana Rosa ejemplificó la esquizofrenia instalada en el Ejecutivo sanchista: