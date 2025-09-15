¡Sánchez prepara una revolución golpista como en el 34!

Lunes caliente y de los de verdad, con una resaca de las que dan miedo después de lo que viene pasando y pasó este 14 de septiembre en Madrid.

Y es que el escándalo de los violentos que consiguieron frenar el final de La Vuelta a España de ciclismo -ya saben, este evento deportivo que tan bien habla de nuestro país- no es más que un pequeño muestreo de lo que se cuece en la sociedad. Unos pocos, que hacen mucho ruido y portan las ‘antorchas’ como dice su presidente, amenazan con quemarlo todo cuando no llueve de su gusto. Y todo ello por un conflicto tan lejano como durísimo e irreconciliable, el de Israel y Palestina.

‘La Burbuja’ de este lunes 15 trata de arrojar algo de luz a un escenario complejísimo que, para más, ya tenemos en nuestras calles.