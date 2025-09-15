'LA BURBUJA'

¡Sánchez prepara una revolución golpista como en el 34!

Archivado en: Gobierno | Justicia | Partidos Políticos | Periodismo

Más información

Ángel Más denuncia la persecución a judíos durante La Vuelta por parte de las hienas alentadas por Sánchez y Montero

Ángel Más denuncia la persecución a judíos durante La Vuelta por parte de las hienas alentadas por Sánchez y Montero

Facinerosos de extrema izquierda boicotean La Vuelta Ciclista a España

Vergüenza mundial: la prensa internacional se hace eco del boicot a La Vuelta por facinerosos y un Sánchez que alienta el delito

Lunes caliente y de los de verdad, con una resaca de las que dan miedo después de lo que viene pasando y pasó este 14 de septiembre en Madrid.

Y es que el escándalo de los violentos que consiguieron frenar el final de La Vuelta a España de ciclismo -ya saben, este evento deportivo que tan bien habla de nuestro país- no es más que un pequeño muestreo de lo que se cuece en la sociedad. Unos pocos, que hacen mucho ruido y portan las ‘antorchas’ como dice su presidente, amenazan con quemarlo todo cuando no llueve de su gusto. Y todo ello por un conflicto tan lejano como durísimo e irreconciliable, el de Israel y Palestina.

‘La Burbuja’ de este lunes 15 trata de arrojar algo de luz a un escenario complejísimo que, para más, ya tenemos en nuestras calles.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CHANDALES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]