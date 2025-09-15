'LA RETAGUARDIA A FONDO'

¡Menos Hamas y más hablar de Begoña!

Con Miguel Bernad y Juanma Cepeda

Archivado en: Gobierno | Justicia | Periodismo

Han podido asistir ustedes, fieles lectores y espectadores, a ver cómo Pedro Sánchez ha acogido encantado el complejísimo asunto israelí-palestino. Y no con sesudas argumentaciones, claro, sino hablando de «antorchas». Es difícil ser más bruto, pero es que le compensa.

Y es que para Sánchez esto es la cortina de humo perfecta, visceral y a gran escala, que tanto necesita para que se genere un caldo de cultivo propicio para que nos olvidemos de las corruptelas de su partido y de su familia. Si la cosa va a más, no duden que elegirá el socialista ese momento para convocar elecciones; es su única alternativa.

Por suerte en medios como Periodista Digital y en formatos como La Retaguardia a fondo no lo vamos a permitir. Por ello este lunes 15 de septiembre contamos con dos de los profesionales más avezados en este mundillo judicializado de los mangantes alrededor del Presidente. Miguel Bernad (Manos Limpias) y el abogado Juanma Cepeda, dos de las personas que más conocen y están siguiendo -el primero como parte de la acusación popular en numerosos casos como los de Begoña- los juicios pendientes que afectan de lleno a la cama misma del socialista.

