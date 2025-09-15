  • ESP
EL EXCICLISTA SE DESATA EN TVE Y ES CORTADO EN VARIOS MOMENTOS POR LA PUBLICIDAD Y POR SU COMPAÑERO CARLOS DE ANDRÉS

Hachazo de ‘Perico’ Delgado a Pedro Sánchez por incitar a la turba propalestina a reventar el final de la Vuelta Ciclista

"Me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen esta manifestación polémica"

Se hartó de ver como su deporte fue utilizado para una causa política.

‘Perico’ Delgado, uno de los mejores ciclistas españoles, ganador de un Tour de Francia (1988) y doble ganador de la Vuelta a España (1985 y 1989), estalló de lo lindo ante el boicot de grupos de propalestinos contra la prueba española que el 14 de septiembre de 2025 debía poner su colofón por las calles madrileñas.

Todo lo previsto, un paseo triunfal de los jornaleros de la gloria por todo el centro de Madrid: Palacio Real, Callao, Gran Vía, Atocha y Cibeles, se vio alterado por completo hasta el punto de que se tuvo que suspender la etapa final cuando los corredores ya entraban en la capital de España.

El afamado ciclista, ahora comentarista en TVE desde que en 1994 optase por bajarse profesionalmente de la bicicleta, se desató en directo, aunque en varias ocasiones fue cortado por su propio compañero de retransmisión, el progubernamental Carlos de Andrés, o por las pausas publicitarias.

En los momentos en los que Delgado pudo intervenir, no dejó títere con cabeza y dejó bien a las claras que la responsabilidad en los incidentes acaecidos en la capital de España tenían nombre y apellidos, los políticos que habían alentado a las protestas durante los últimos días.

Y no hay que ser un genio para saber que el deportista segoviano se estaba refieriendo a Pedro Sánchez, a Yolanda Díaz, a Irene Montero y toda la caterva de ministros del Gobierno socialcomunista que, bien por omisión, bien por sus alegatos en mítines, provocaron que decenas de miles de manifestantes aprovechansen para montar toda clase de algaradas por las calles de Madrid por las que debía de haber discurrido la última etapa.

Pedro Delgado no se cortó:

La imagen que estamos dando al mundo es lamentable, en un país que se llama democrático. ¿Pero quién se cree esta gente para tener más derecho que otros? Señores, ¿estos que se manifiestan no son violentos? Esto son grupos antisistema que les da igual lo que está pasando en Gaza porque quieren violencia y bronca, no quieren proclamarse por esa paz y que el genocidio de Gaza acabe de una vez por todos y les da igual lo que pase, solo quieren violencia. Y me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen esta manifestación polémica.

