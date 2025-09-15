Los policías denuncian la connivencia del Gobierno Sánchez con los violentos para suspender la Vuelta

Agentes de la Policía durante la última etapa de la Vuelta.

Hartazgo supino.

Los incidentes acaecidos en la Vuelta Ciclista a España a su llegada a Madrid y que acabaron con la abrupta suspensión de la etapa por la invasión de decenas de miles de violentos propalestinos en la zona acotada para el paso de los corredores han provocado que el Sindicato Unificado de Policía cargue duramente contra el Gobierno Sánchez.

El SUP acusa directamente al Ejecutivo sanchista de haber alentado las protestas propalestinas a lo largo de toda la carrera y de haber prendido la mecha para que todo estallase en la última etapa.

También culpa al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber mirado hacia otro lado mientras se producían toda clase de algaradas contra los ciclistas:

Asimismo, también reclama el cese o la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín:

El @Sup_Policia pide la #Dimisión inmediata del #DelegadoDelGobierno en #Madrid y anunciamos medidas legales contra él, como responsable del dispositivo en el que se ha puesto en riesgo la vida de miles de personas que acudieron al evento y además la de los #policías al impedir… pic.twitter.com/tTq9LMyHXV — SUP (@Sup_Policia) September 14, 2025

Este sindicato consideran que la cancelación de la etapa final ha sido una prueba de que no se había previsto un despliegue medios adecuado:

El dispositivo ha sido claramente insuficiente, poniendo en riesgo la seguridad de todos. Lo ocurrido hoy ha demostrado que claramente se ha buscado cortar la Vuelta comprometiendo la seguridad de los deportistas, de los ciudadanos y de la propia Policía, todo por conveniencia política.

Agradecemos a @nunezfeijoo su llamada en apoyo de nuestros compañeros de #UIP y resto de #PolicíaNacional heridos, donde nos manifestó todo su interés en reconducir la situación hacia la normalidad y una #ProntaRecuperación

El #DesamparoInstitucional que vivimos donde el… pic.twitter.com/5j0Wx3GG6H — SUP (@Sup_Policia) September 15, 2025

EL SUP tiene claro que Marlaska dejó en la estacada a los agentes encargados de velar por la seguridad de la Vuelta:

Los policías de la UIP estamos abandonados a nuestra suerte por el Ministerio del Interior. Pedro Sánchez ha decidido alimentar la protesta, debilitar la autoridad del Estado y dejar en evidencia a los compañeros que, con sacrificio y profesionalidad, sostienen el orden público en España.

Y culpa a los políticos con mando en plaza de haber puesto en riesgo la integridad de los policías:

No podemos dejar en manos de intereses políticos la actuación de la Policía. Los criterios operativos y la seguridad ciudadana deben estar por encima de titulares y cálculos políticos. Hoy, de nuevo, se pliega la actuación de la Policía a intereses políticos.