  • ESP
    España América
Política Gobierno

EL SUP EXIGE LA DIMISIÓN DEL DELEGADO EN MADRID

Los policías denuncian la connivencia del Gobierno Sánchez con los violentos para suspender la Vuelta

Agentes de la Policía durante la última etapa de la Vuelta.
Agentes de la Policía durante la última etapa de la Vuelta.
Archivado en: Gobierno | Política

Más información

Almeida: "La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno"

Almeida: "La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno"

Hartazgo supino.

Los incidentes acaecidos en la Vuelta Ciclista a España a su llegada a Madrid y que acabaron con la abrupta suspensión de la etapa por la invasión de decenas de miles de violentos propalestinos en la zona acotada para el paso de los corredores han provocado que el Sindicato Unificado de Policía cargue duramente contra el Gobierno Sánchez.

El SUP acusa directamente al Ejecutivo sanchista de haber alentado las protestas propalestinas a lo largo de toda la carrera y de haber prendido la mecha para que todo estallase en la última etapa.

También culpa al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por haber mirado hacia otro lado mientras se producían toda clase de algaradas contra los ciclistas:

Asimismo, también reclama el cese o la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín:

Este sindicato consideran que la cancelación de la etapa final ha sido una prueba de que no se había previsto un despliegue medios adecuado:

El dispositivo ha sido claramente insuficiente, poniendo en riesgo la seguridad de todos. Lo ocurrido hoy ha demostrado que claramente se ha buscado cortar la Vuelta comprometiendo la seguridad de los deportistas, de los ciudadanos y de la propia Policía, todo por conveniencia política.

EL SUP tiene claro que Marlaska dejó en la estacada a los agentes encargados de velar por la seguridad de la Vuelta:

Los policías de la UIP estamos abandonados a nuestra suerte por el Ministerio del Interior. Pedro Sánchez ha decidido alimentar la protesta, debilitar la autoridad del Estado y dejar en evidencia a los compañeros que, con sacrificio y profesionalidad, sostienen el orden público en España.

Y culpa a los políticos con mando en plaza de haber puesto en riesgo la integridad de los policías:

No podemos dejar en manos de intereses políticos la actuación de la Policía. Los criterios operativos y la seguridad ciudadana deben estar por encima de titulares y cálculos políticos. Hoy, de nuevo, se pliega la actuación de la Policía a intereses políticos.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA DE BAÑO

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]