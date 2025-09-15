Ayuso lanza una inquietante advertencia tras el apoyo de Sánchez a la violencia contra La Vuelta: «Tiene las antorchas»

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado cómo desde el Gobierno de Pedro Sánchez se ha alentado y se ha participado activamente en el boicot a La Vuelta de España.

En una entrevista en EsRadio, ha recordado cómo había muy buen ambiente al inicio de la carrera en Alalpardo, incluso con banderas palestinas y españolas pero en paz, sin ningún inconveniente. Sin embargo, el miedo estaba presente. Desveló cómo los ciclistas le trasladaron su cansancio con las protestas y que querían que acabara ya la competición, algo que definió como “lamentable” y “triste”.

En su conversación con Federico Jiménez Losantos, detalló que la dirección de la competición iba desviando el trazado por la presencia de manifestantes en la calzada y que el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, mintió sobre el número de agentes que iban a desplegar para contener a las personas que llamaban al saboteo de la prueba.

“La Delegación del Gobierno mintió a todos los alcaldes de la zona: les dijo que iban a tener un número de agentes de policía que no llegaron. Los alcaldes estaban muy preocupados porque no veían en San Sebastián de los Reyes ni en Alcobendas la seguridad que prometía la Delegación, y enviaron menos agentes de los que se necesitaban”.

Ha definido a Sánchez como un “infame presidente” por alentar las manifestaciones violentas y considera que es claro que su posición de la de “ustedes tienen los votos pero yo tengo las antorchas”. Incide en que está dispuesto a cargarse la democracia y el sistema de la Transición.

“Sánchez enarbola el ‘se va a gobernar aunque perdamos las elecciones’, es el fascismo-comunismo en un sistema que no estaba preparado para un hombre como este (…) Como él no puede pisar la calle, ha decidido que la calle sea invivible. Hay una parte de la izquierda española e independentista que odia a España y por eso siguen apoyando a Sánchez”.

Critica que en torno al gobierno, hay un sistema clientelar que hace que mucha gente dependa de ellos, por lo que siguen mostrando su apoyo a Sánchez aunque al país le vaya mal, igual que hizo el PSOE andaluz en esa comunidad durante 40 años.

Resalta que no es complicado imaginar dónde vamos a terminar con el guerracivilismo que impulsa el Gobierno Sánchez y que buena parte de la izquierda replica por diversos motivos.

“Nos quieren llevar a lo peor del siglo XX, cuando se perseguía a los judíos, pero también contra Occidente y contra el Estado de Derecho, que es lo que hay aquí debajo”.

También trasladó todo su apoyo a los judíos españoles, así como a los israelíes no judíos que hacen vida en la capital.

Por último, advirtió que la izquierda pretende sabotear el éxito de Madrid y que lo siguiente será intentar boicotear la Fórmula 1, el MadCool y otros eventos que “hacen grande” a la capital.