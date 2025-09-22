'LA BURBUJA'

¿Puede ser Pedro Sánchez Nobel de la Paz?

Archivado en: Gobierno | Periodismo

Más información

Carmelo Rivero y Ángel Víctor Torres.

¿Es un chiste? Ángel Víctor Torres propone a Pedro Sánchez al Premio Nobel de la Paz

En el primer momento pensábamos realmente que era un chiste. 

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial del Gobierno de España, fue entrevistado en Atlántico Televisión por el periodista canario Carmelo Rivero y en un momento de la distendida charla, se abordó el tema de Israel y Palestina.

El presentador lanzó al aire una reflexión y la charla terminó en un lodazal:

Carmelo Rivero: «¿Se merece el Nobel Sánchez de la Paz?»

Ángel Víctor Torres: «Él está haciendo todo lo que puede para preservar y mantener esa paz. Y cuando hay que llamar las cosas por su nombre lo hace. Y lo que está ocurriendo en Gaza es genocidio».

En ‘La Burbuja’ de este lunes 22 de septiembre abordamos este bochornoso suceso y ahondamos en la cuestión, con los analistas Norberto Pico y José María Blanco Corredoira y la conexión con el abogado de Hazte Oír, Javier Pérez Roldán.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PERFUMES Y FRAGANCIAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]