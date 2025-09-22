¿Puede ser Pedro Sánchez Nobel de la Paz?

En el primer momento pensábamos realmente que era un chiste.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial del Gobierno de España, fue entrevistado en Atlántico Televisión por el periodista canario Carmelo Rivero y en un momento de la distendida charla, se abordó el tema de Israel y Palestina.

El presentador lanzó al aire una reflexión y la charla terminó en un lodazal:

Carmelo Rivero: «¿Se merece el Nobel Sánchez de la Paz?» Ángel Víctor Torres: «Él está haciendo todo lo que puede para preservar y mantener esa paz. Y cuando hay que llamar las cosas por su nombre lo hace. Y lo que está ocurriendo en Gaza es genocidio».

En ‘La Burbuja’ de este lunes 22 de septiembre abordamos este bochornoso suceso y ahondamos en la cuestión, con los analistas Norberto Pico y José María Blanco Corredoira y la conexión con el abogado de Hazte Oír, Javier Pérez Roldán.