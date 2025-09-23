Carta abierta a Elena Manzanera

El pasado 15 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio un paso insólito en su historia: emitió un comunicado oficial señalando públicamente a tres personas, entre ellas a mí mismo, por nuestras críticas a la metodología de sus estadísticas. Este hecho no es menor. Por primera vez se utiliza la comunicación institucional de un organismo público para cuestionar, con nombres y apellidos, a economistas independientes que llevamos años denunciando la falta de transparencia en los datos oficiales.

En este vídeo analizo:

🔹 Cómo el INE está siguiendo el mismo camino que el CIS bajo José Félix Tezanos, perdiendo prestigio y credibilidad.

🔹 Los cambios en las ponderaciones del IPC, que han reducido artificialmente el peso de los alimentos y la energía en plena crisis inflacionaria.

🔹 El efecto real de estos ajustes: pensiones y salarios que se revalorizan menos, con un impacto directo en millones de ciudadanos.

🔹 La opacidad de los procesos metodológicos y la ausencia de series paralelas que permitan contrastar los resultados.

Reclamar independencia, rigor y transparencia no es atacar al INE: es defender la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Sin credibilidad estadística, la democracia se resiente.