Si el Gobierno lo permite

Carta abierta a Elena Manzanera

Archivado en: Economía

El pasado 15 de septiembre el Instituto Nacional de Estadística (INE) dio un paso insólito en su historia: emitió un comunicado oficial señalando públicamente a tres personas, entre ellas a mí mismo, por nuestras críticas a la metodología de sus estadísticas. Este hecho no es menor. Por primera vez se utiliza la comunicación institucional de un organismo público para cuestionar, con nombres y apellidos, a economistas independientes que llevamos años denunciando la falta de transparencia en los datos oficiales.

En este vídeo analizo:

🔹 Cómo el INE está siguiendo el mismo camino que el CIS bajo José Félix Tezanos, perdiendo prestigio y credibilidad.

🔹 Los cambios en las ponderaciones del IPC, que han reducido artificialmente el peso de los alimentos y la energía en plena crisis inflacionaria.

🔹 El efecto real de estos ajustes: pensiones y salarios que se revalorizan menos, con un impacto directo en millones de ciudadanos.

🔹 La opacidad de los procesos metodológicos y la ausencia de series paralelas que permitan contrastar los resultados.

Reclamar independencia, rigor y transparencia no es atacar al INE: es defender la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Sin credibilidad estadística, la democracia se resiente.

MARCAS

TODAS LAS OFERTAS DE TU MARCA FAVORITA

Encuentra las mejores ofertas online de tu marca favorita

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]