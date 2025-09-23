Sánchez en un programa anti-prostitución y Bego regentando puticlubs

Pedro Sánchez fue concejal en el ayuntamiento de Madrid entre 2004 y 2009 y «trabajó» en un programa público fuerte contra la prostitución, mientras su mujer, Begoña Gómez, supuestamente gestionaba locales en los que se ejercía esa actividad.

Testigos presenciales afirman que ella llevaba la contabilidad de establecimientos como la sauna “Adán” y el club de alterne “Castellana 180”. Según el reportaje de EL ESPAÑOL, la prostitución era “el grueso del negocio” en esos locales, y se habrían realizado pagos a proveedores en efectivo.

En un momento en que su partido proponía combatir la explotación sexual, este contraste plantea preguntas graves sobre coherencia política, responsabilidad y transparencia.