'LA BURBUJA'

El hermano de Sánchez a juicio y Junts amenaza con elecciones

Bomba sobre La Moncloa.

A media mañana de este 23 de septiembre de 2025, se conocía que el hermanísimo de Pedro Sánchez, David Sánchez, iba de cabeza al banquillo de los acusados por su enchufe nada claro en la Diputación de Badajoz.

Y no es la única mala noticia para el PSOE.

Esta misma tarde, salvo sorpresa, el partido gubernamental volverá a morder el polvo en el Congreso y no podrá complacer la petición del partido de Carles Puigdemont de tener las competencias en inmigración. Juntos por Cataluña ya se plantea seriamente dejar caer la legislatura e ir a elecciones.

Sobre este y otros asuntos se hablará este 23 de septiembre de 2025 en ‘La Burbuja‘, el programa que en Periodista Digital dirige y presenta Josué Cárdenas. Hoy con la presencia en el plató de la simpar locutora Alicia Bódalo y la abogada Jimena Zabala.

