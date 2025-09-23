Joaquín Prat sopapea a Ana Redondo, Yolanda Díaz y Mónica García por minimizar la diabólica chapuza de las pulseras antimaltratadores

Joaquín Prat le ha sacado los colores al Gobierno de Pedro Sánchez por su nefasta gestión de las pulseras telemáticas con las que proteger a mujeres en riesgo de agresión. Y es que a medida que van pasando los días, diferentes medios de comunicación van arrojando más luz sobre la cadena de chapuzas y negligencias y los intentos del Ejecutivo por justificar, disculpar u ocultar su responsabilidad.

En esa carrera de justificaciones a cada cual más inverosímil, este lunes Prat ha resaltado todas las incoherencias del asunto en su programa:

La oposición pide la dimisión de la ministra de Igualdad, de Ana Redondo, y ella insiste en que las pulseras no han fallado. Luego está la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, que pide una pequeña investigación. Y lo que no terminamos de ninguna manera de entender es lo que ha dicho Mónica García, ministra de Sanidad, que asegura que en ningún caso se ha puesto en peligro a ninguna mujer. No opinan lo mismo las víctimas. Un nuevo ejemplo de mala gestión. Lo que dice Mónica García también lo dice el ministro del Interior, que en ningún momento se ha puesto en riesgo la vida de ninguna mujer. Pero ¿con cuántas ha hablado el ministro del Interior? Porque lo que nos cuentan ellas es precisamente todo lo contrario. Si todo funciona, ¿por qué ahora Igualdad anuncia que va a volver a licitar el contrato en unos meses, eso sí, para incluir mejoras? Pero si todo funciona, ¿para qué van a incluir ustedes mejoras? Hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que pintar la cara de la ley de la justicia. Y ha puesto la cara al gobierno diciéndoles que desde principios de año vienen alertando de que el sistema Cometa es un completo desastre, porque la gestión es un dislate.

Las muestras de los fallos de este sistema son evidentes y varias personas ya han sido entrevistas en diferentes medios de comunicación. Este mismo martes, OK Diario entrevista a una mujer víctima de violencia por parte de su ex pareja que asegura que la pulsera no funcionó ya que la pulsera alertaba de que su agresor estaba cerca cuando no lo estaba, lo que «le causaba mucho temor y martirio».

Además, este martes hemos conocido que segíun denuncia el Sindicato Unificado de Policía, las pulseras antimaltrato «fallan con frecuencia» y que el Ministerio del Interior tarda «hasta tres días» en arreglarlas. Durante el tiempo que dura la reparación, el SUP alerta de que «las víctimas quedan en un estado de desprotección absoluta». El SUP precisa también que «antiguamente, cuando a un maltratador se le estropeaba la pulsera, el mantenimiento era instantáneo. Éste iba a comisaría y un técnico del centro Cometa le ponía una nueva o se la arreglaba. Sin embargo, actualmente los técnicos les están dando cita para dos o tres días después».