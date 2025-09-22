  • ESP
CHOQUE DIRECTO EN 'EN BOCA DE TODOS'

Noelia Núñez despelucha a Marta Nebot, que pierde los papeles en un tremendo ridículo

La confrontación entre la diputada popular y la tertuliana se desata en un plató, evidenciando la crispación del panorama mediático y político.

Marta Nebot y Noelia Núñez.
Marta Nebot y Noelia Núñez. Cuatro
El plató de ‘En boca de todos’ (Cuatro) se transformó en zona de batalla política este lunes 22 de septiembre.

La figura central, Noelia Núñez, exdiputada del Partido Popular, se vio envuelta en un intenso intercambio con Marta Nebot, tertuliana de izquierda radical.

Núñez es famosa por su estilo directo y su habilidad para lanzar dardos dialécticos, y no se podía quedar callada ante las bobadas fuera de tono de una Nebot que rápidamente perdió los papeles. Y es que la tertuliana, rodeada encima por Ramón Espinar, se hacía fuerte como periodista palanganera del sanchismo, por mucho que digan que no tienen carnets.

El debate giraba en torno a la gestión del Gobierno y el papel de la oposición en el caso concreto del conflicto internacional y doloroso en Gaza, todo ello en medio de un clima nacional cargado de tensión con el caso, por ejemplo, de las pulseras antimaltrato.

Bastó una pregunta incómoda sobre la estrategia del Partido Popular para que Nebot elevara el tono, acusando a Núñez y su formación de “desinformar” y “polarizar” el discurso público. La diputada no se amedrentó; al contrario, desmontó uno por uno los argumentos planteados por la periodista. Pero ya saben cómo se las gastan los palanganeros.

Cuando la exdiputada del PP le dijo a su oponente que no tienen capacidad de autocrítica consiguió que Nebot perdiera los papeles:

«¿Tú tienes alguna capacidad de escucha? ¿te entra algo por la oreja?, te acabo de explicar mi tesis».

Ante una salida de tono así, poco ya se puede decir, el tertuliano, en este caso Marta Nebot, queda retratado.

Aquí pueden ver uno de los cortes de Núñez despeluchando a Nebot. 

