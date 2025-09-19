¿Por qué PP y VOX no saben utilizar a su favor a las ‘charos’ Nebot y Santaolalla para ganarle el relato mediático a la izquierda?

El texto es para quitarse el sombrero.

Porque, entre otras razones, deja bien a las claras el papel bochachón, y hasta de pardillo, que en ocasiones representa la derecha española.

Ricardo Gómez Díez, dircom experto en Reputación y profesor del Máster de Comunicación Corporativa e Institucional de la UC3M, se marca en ‘El Español‘ una extensa reflexión sobre cómo PP y VOX se están dejando comer la merienda mediática por parte de la izquierda española.

Este experto lo tiene claro.

La política consiste hoy en odiar mucho y, sobre todo, en ser aún más odiado por los del bando contrario. Hasta los tertulianos (todólogos de la televisión actual) juegan exactamente a lo mismo. Las nuevas Nuria Bermúdez y Belén Esteban del Sálvame político diario reflejan este hecho como nada y como nadie. La última ocurrencia de una de estas odiadoras profesionales fue llamar a los votantes de derechas «idiotas». Lenin y el KGB llamaban «idiotas útiles» a los occidentales simpatizantes del comunismo que servían, sin saberlo, a la URSS. Lo mismo piensan los islamistas de los que enarbolan ahora banderas palestinas.

Cuenta Gómez Díaz que esta estrategia se hace utilizando a periodistas o tertulianos de la acera opuesta, ideológicamente hablando:

Está claro que estos ataques están planificados desde un lado hacia el otro: todo sirve con tal de marcar la agenda girando la atención desde los casos de corrupción hacia la polarización y la movilización de la izquierda. Incluso usando a periodistas. Hace más de 20 años el tándem Zapatero/Barroso hizo lo mismo con Urdaci y Jiménez Losantos.

Se pregunta con maestría:

La pregunta es: ¿por qué el PP no sabe hacer lo mismo que el PSOE con las Sarah Santaolalla y Marta Nebot, las Alfredos y Federicos de la izquierda mediática de hoy en día? Con todo el respeto profesional e intelectual para ambos, dicho sea de paso. ¿Por qué la derecha no sabe utilizar como la izquierda a esos odiadores útilmente para sus intereses?

Y responde:

Me parece evidente, tanto en lo personal como en lo profesional, que, si se juega un partido, todos han de jugar con las mismas normas. Y que si alguien las cambia a medio partido y el árbitro no pita porque está comprado, si quieres ganar el partido, no te queda otra que, al menos durante ese partido, jugar con dichas reglas. Entonces, ¿por qué no usarlas, por qué no jugar el mismo partido? Hay innumerables ejemplos en estos últimos años de lo mismo. En el Parlamento, con la actuación de las presidentas del Congreso. En la calle, con los insultos, boicots o escraches. O en los propios medios de comunicación, con las encerronas en plena campaña electoral.

El profesor aconseja a la derecha seguir una máxima:

Aplicado al caso que nos ocupa, «si te dan limones, haz limonada». Si utilizan a odiadoras profesionales, conviértelas en odiadoras útiles para ti. Quizás a los que tienes que convencer los acabas convenciendo por muchas cosas, pero la más rápida es aprovechar su odio para construir tu victoria. Las odiadoras profesionales de la tele no son más que las feminazis o charos. Dicho en términos de la microsegmentación que el software Tesela contratado por Génova utiliza. Y lo hace con ayuda de la IA, para lograr el efecto desmovilizador del marketing negativo entre la izquierda que la derecha necesita para gobernar.

Y lo ejemplifica con dos casos flagrantes:

Pero la gran diferencia está en que, mientras los líderes de la izquierda captaban la atención hablando de los Urdacis y Losantos (o la captan hoy confrontando con los Vito Quiles y Bertrand Ndongo), los de la derecha (tampoco los de VOX, ojo) no hacen lo mismo con las Santaolallas o Nebots de la vida. Salen gratis sus insultos, y sólo sirven a la izquierda.

Concluye que: