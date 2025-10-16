Díaz-Pache hunde a la flotillera de MásMadrid por sus acusaciones: “¡Son un meme!”

No se deja amilanar.

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha retratado a la diputada de Más Madrid, Jimena González, por su hipocresía y falsa épica con la acción de las flotillas que tenían como destino Gaza.

El popular atizó a la política de extrema izquierda por las críticas a la paz impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su silencio con el reconocimiento a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, por parte del Comité Noruego del Nobel. Además, aprovechó para ponerle un nuevo mote:

“Jimena de Arco, qué bueno verla aquí nuevamente después de su excursión a ninguna parte por el Mediterráneo. Es bueno verla sana y salva. Mientras usted estaba de vacaciones, Estados Unidos ha conseguido una paz que ustedes desprecian y una mujer —que ustedes también desprecian— ha conseguido el Nobel de la Paz por luchar, de verdad, por la libertad y contra la dictadura. Y mientras usted estaba de vacaciones, el PSOE celebra hoy que solo tiene a un exsecretario de Organización en la cárcel y no a dos, como podía haber ocurrido ayer”.

En su respuesta, la comunista se inventó un relato según el cual sufrió terribles torturas en un centro de detención en Israel.

Acusó al gobierno israelí de secuestrarla a punta de rifle en aguas internacionales y de encarcelarla durante dos días, en los que se “vulneraron” sus derechos fundamentales. Afirmó que recibió violencia física y psicológica, así como tratos “denigrantes e inhumanos” contrarios a las convenciones contra la tortura.

“Sin duda, tardaré en recuperarme de lo que he visto y vivido durante mi secuestro, pero no tengan ninguna duda de que lo volvería a hacer una y mil veces”.

También señaló al popular por afirmar que lo suyo era “activismo cuqui”, le acusó de tener “fantasías sádicas” con ella y preguntó retóricamente cuál era el nivel de tortura que tendría que sufrir para solidarizarse con ella.

Ante estas acusaciones, Díaz-Pache solicitó su derecho a réplica, y la contestación fue brutal: