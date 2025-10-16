¿Qué desayunó la portavoz del PSOE en Ferraz? Los inexplicables gestos de Montse Mínguez durante el último pleno

Fue una de las imágenes virales del último pleno en el Congreso de los Diputados.

Montse Mínguez, la ‘educada’ portavoz del PSOE en Ferraz y miembro del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja, debió ‘desayunar fuerte’ en la mañana del 15 de octubre de 2025.

Durante la primera pregunta de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, la política ilerdense empezó a realizar una serie de gestos inexplicables e ininteligibles hacia la bancada del Partido Popular, amén de estar grabándoles con el teléfono móvil, hecho que está expresamente prohibido por el reglamento de la institución en su artículo 98.4.

La propia Montse Mínguez, según comentó a otros parlamentarios, no llegó a darle a grabar. Aseguró que lo hizo únicamente para provocar a los diputados del PP y para que se callaran mientras intervenía en su turno de réplica el presidente del Gobierno.

Aun así, el gesto no pasó desapercibido en las redes sociales:

Este tarado está cada día peor. Y Montse Mínguez ¿qué hace imitando a las Chusa? Son un circo cutre. https://t.co/TKsv5Dr8QM — C_Queen (@chelo_queen) October 15, 2025

Gentuza. Montse Mínguez asegura que sólo fingió grabar a la bancada del PP: «Saco el móvil para intimidarlos, para ver si callan» https://t.co/F0jVSbSTYt — talanquera (@talanquera1) October 15, 2025

ESTO DEMUESTRA QUE EL PSOE SANCHISTA ES UNA PANDILLA DE DEGENERADOS, VIVIDORES, CUENTISTAS, CORRUPTOS, …

El PSOE convierte el Congreso en un parvulario: Montse Mínguez graba, hace muecas y Armengol mira hacia otro ladohttps://t.co/doMJHHiI3f — Política basura y analfabetismo político (@gfernandez32573) October 16, 2025

Señora??? El Psoe cada ves es más chabacano!! Montse Mínguez, en su euforia incontrolada, ha violado el Reglamento del Congreso con el permiso de Armengol tomando imágenes con su teléfono, grabar en el hemiciclo es una falta grave, pero para los demás… pic.twitter.com/EoYKR68IhS — Anita78 (@Analla1978) October 15, 2025

Esto me da una vergüenza ajena tremenda pero también me da mucho miedo. Yo no quiero que mi país esté en manos de alguien con la mentalidad de un niño de 5 años pic.twitter.com/AXsaZRniK7 — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) October 15, 2025