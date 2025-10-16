  • ESP
TAMBIÉN SE DEDICÓ A GRABAR CON EL MÓVIL A LA BANCADA DEL PARTIDO POPULAR DURANTE LA SESIÓN DE CONTROL EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

¿Qué desayunó la portavoz del PSOE en Ferraz? Los inexplicables gestos de Montse Mínguez durante el último pleno

La parlamentaria ilerdense aseveró que solo buscó provocar a los miembros de la formación de Alberto Núñez Feijóo

Fue una de las imágenes virales del último pleno en el Congreso de los Diputados.

Montse Mínguez, la ‘educada’ portavoz del PSOE en Ferraz y miembro del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara Baja, debió ‘desayunar fuerte’ en la mañana del 15 de octubre de 2025.

Durante la primera pregunta de Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez, la política ilerdense empezó a realizar una serie de gestos inexplicables e ininteligibles hacia la bancada del Partido Popular, amén de estar grabándoles con el teléfono móvil, hecho que está expresamente prohibido por el reglamento de la institución en su artículo 98.4.

La propia Montse Mínguez, según comentó a otros parlamentarios, no llegó a darle a grabar. Aseguró que lo hizo únicamente para provocar a los diputados del PP y para que se callaran mientras intervenía en su turno de réplica el presidente del Gobierno.

Aun así, el gesto no pasó desapercibido en las redes sociales:

