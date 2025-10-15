Abascal lanza una advertencia que borra la ‘sonrisa diabólica’ de Sánchez: “Trump lo sabe”

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dedicado su intervención en la sesión de este miércoles en el Congreso a echar en cara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toda la indignación de los españoles por los chanchullos de su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.
“¿Por qué protege usted a los delincuentes mientras abandona y persigue a los españoles honrados? Porque los delincuentes lo protegen a usted, mientras que los españoles honrados le abuchean”.
En este sentido, el líder de Vox ha recordado las reuniones y pactos con el prófugo Carles Puigdemont, con los herederos de ETA, así como los indultos a corruptos y golpistas. “Lo cierto es que los delincuentes le han dado el poder y ahora necesitan que permanezca en el poder”.
También criticó la “risa siniestra” que exhibe en el Parlamento para burlarse de las instituciones y de los españoles, mientras abandona a los ciudadanos a su suerte ante catástrofes como el volcán, la pandemia o la DANA del pasado año.
No dejó fuera el último expolio fiscal a los trabajadores: el aumento de la cuota de autónomos, que asfixia todavía más a un sector fundamental para el crecimiento del país, mientras protege a su hermano, recordando que vivió en Moncloa pese a que, en teoría, trabajaba en Extremadura.
Le echó en cara que no puede pisar la calle porque los españoles no lo soportan y quieren que se vaya, para poder pasar la nefasta página que ha significado su Gobierno.
“Miedo el suyo a los españoles, porque hace un año que usted no sale a la calle; la última vez lo que hizo fue salir corriendo de Paiporta y dejar abandonado al Rey ante una lluvia de barro”.
Abascal se burló de Sánchez al considerar que, cuando va al extranjero, la cosa no mejora, y lanzó una advertencia que borró la sonrisa burlona del marido de Begoña.
“Lo vimos anteayer, en una foto a la que se ha autoinvitado, pequeño y nervioso, posando detrás de ese que usted dice que es el líder de la internacional ultraderechista. ¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Acaso temía que el señor Trump se enterara de lo suyo con Maduro? Lo sabe. Créame que lo sabe. Ahora, haga esa risa de Joker y salga a esparcir las mentiras que haya escrito. Ya sabe lo que pienso de usted, sabe que es verdad y que es lo que piensa la mayoría de los españoles”.