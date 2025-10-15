Abascal lanza una advertencia que borra la ‘sonrisa diabólica’ de Sánchez: “Trump lo sabe”

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dedicado su intervención en la sesión de este miércoles en el Congreso a echar en cara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toda la indignación de los españoles por los chanchullos de su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

“¿Por qué protege usted a los delincuentes mientras abandona y persigue a los españoles honrados? Porque los delincuentes lo protegen a usted, mientras que los españoles honrados le abuchean”.

En este sentido, el líder de Vox ha recordado las reuniones y pactos con el prófugo Carles Puigdemont, con los herederos de ETA, así como los indultos a corruptos y golpistas. “Lo cierto es que los delincuentes le han dado el poder y ahora necesitan que permanezca en el poder”.

También criticó la “risa siniestra” que exhibe en el Parlamento para burlarse de las instituciones y de los españoles, mientras abandona a los ciudadanos a su suerte ante catástrofes como el volcán, la pandemia o la DANA del pasado año.

No dejó fuera el último expolio fiscal a los trabajadores: el aumento de la cuota de autónomos, que asfixia todavía más a un sector fundamental para el crecimiento del país, mientras protege a su hermano, recordando que vivió en Moncloa pese a que, en teoría, trabajaba en Extremadura.

Le echó en cara que no puede pisar la calle porque los españoles no lo soportan y quieren que se vaya, para poder pasar la nefasta página que ha significado su Gobierno.

“Miedo el suyo a los españoles, porque hace un año que usted no sale a la calle; la última vez lo que hizo fue salir corriendo de Paiporta y dejar abandonado al Rey ante una lluvia de barro”.

Abascal se burló de Sánchez al considerar que, cuando va al extranjero, la cosa no mejora, y lanzó una advertencia que borró la sonrisa burlona del marido de Begoña.