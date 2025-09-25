Abascal deja helada a Ana Rosa: «Sánchez usa como escudos humanos a los habitantes de Gaza para que no se hable de su corrupción»

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha estado este 25 de septiembre de 2025 en ‘El Programa de Ana Rosa’ y ha abordado con la claridad y la contundencia que le caracterizan los diferentes asuntos de actualidad como la corrupción del Gobierno y la familia de Pedro Sánchez, la avalancha de inmigrantes ilegales o el daño que provocan el ecologismo radical a la lucha contra los incendios, la agricultura y la industria.

Preguntado por la confirmación de Sánchez de que se volverá a presentar como candidato a las próximas Elecciones Generales, Abascal ha denunciado que el presidente continúa adelante sin presupuestos y que seguiría en el poder incluso si llega a ser procesado por corrupción gracias a los partidos que le sostienen que quieren una España débil y que se aprovechan de la situación de Sánchez para que los separatistas avancen en su agenda política.

Sánchez es un peligro para las mujeres

Sobre el presunto feminismo del Ejecutivo, Abascal ha sentenciado que las mujeres están en peligro con Pedro Sánchez. En peligro frente a sus maltratadores por la chapuza de las pulseras pero también en peligro de ser forzadas a matrimonios concertados, a someterse a la ablación o a vivir en una “cárcel de tela” que nadie puede querer para sus hijas. Así aludía Abascal a las costumbres de los musulmanes que se están importando en España con la llegada ilegal y masiva de cientos de miles de musulmanes. Por ello, Abascal ha recordado que VOX ha hecho las propuestas más contundentes para proteger a las mujeres de los violadores importados pidiendo la expulsión de los extranjeros que violen y también frente a los violadores nacionales pidiendo la cadena perpetua para quien cometa este crimen atroz.

Preguntado sobre la etiqueta de “extrema derecha” que se le adjudica a su formación, Abascal ha reiterado que no le importan esas etiquetas y que no pierden tiempo ni en ponérselas ni en quitárselas porque los españoles están en una situación gravísima y cada vez son más pobres por las políticas verdes, migratorias y económicas del Gobierno que a su juicio son compartidas por el Partido Popular.

Expulsión de todos los inmigrantes ilegales

Sobre la presunta utilidad de la inmigración para sufragar el gasto público, Abascal ha denunciado la gran mentira que supone este relato de la izquierda al recordar que la tasa de paro entre los inmigrantes es mayor que entre los nacionales. Así, frente a una tasa de desempleo del 10% para los españoles, Abascal ha recordado que el porcentaje de no españoles sin trabajo es del 15% y que entre los extranjeros de origen africano, se llega a nada menos que un 20% de parados. Además, el líder de VOX ha reiterado que es necesario expulsar a todos los inmigrantes que han entrado a España de forma ilegal, a los que cometen delitos y a los ilegales que pretenden imponer aquí su religión.

Otro de los relatos negados categóricamente por Abascal sobre la inmigración ilegal es que a España lleguen personas huyendo de países en guerra. El líder de VOX ha recordado que en Marruecos no hay ninguna guerra y que si eso fuera cierto, a España llegarían mujeres y niños y no hombres en edad militar que además “traen la guerra a las calles de España”.

Gaza es el escudo humano de la corrupción sanchista

Preguntado por el apoyo del Gobierno de España a Hamás, Abascal ha denunciado que Sánchez usa este tema para tapar su corrupción poniendo a España en una situación límite. Con la experiencia que da haberse curtido en el País Vasco plantándole cara a ETA, Abascal ha recordado que Israel está luchando contra la barbarie del terrorismo islámico de Hamás que es capaz de dejar armas y arsenales en sótanos de hospitales y escuelas. Además, Santiago Abascal ha denunciado el riesgo que supone para España el apoyo de Sánchez a Hamás involucrando incluso a la Armada y al Rey en un conflicto que va a ser muy perjudicial para nuestros intereses.

En relación a Gaza, Abascal ha lamentado que nadie hable de los verdaderos genocidios como el de los cristianos en África, ni siquiera los obispos y ha alertado de que los activistas LGTBI presentes en la Flotilla no son muy bien recibidos por los islamistas que también hay en ese barco y que eso está dando lugar a conflicto dentro de la propia embarcación.