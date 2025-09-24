Santiago Abascal ‘sentencia’ a Pedro Sánchez con un tuit del propio marido de Begoña Gómez

Infalible.

La hemeroteca de Pedro Sánchez es vasta y se ajusta a cualquier escándalo que lo salpique.

Ante cada chanchullo, abuso de poder, insulto o acción vergonzosa del presidente del Gobierno, existe una cita de su yo del pasado que lo retrata como nadie.

Y, como no podía ser de otra forma, el hecho de que su hermano, David Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, vayan a juicio también encuentra una contundente reflexión del Pedro Sánchez del pasado que deja en evidencia al Pedro Sánchez del presente.

Desde Vox han rescatado una publicación del líder del PSOE de 2014 para responder a la noticia de que su mujer tendrá que comparecer ante un jurado popular cuando sea enviada a juicio.

El tuit de Sánchez marcaba como línea roja la apertura de un juicio oral —el paso posterior a la imputación— para ser expulsado del partido:

“Todo compañero, se apellide como se apellide, si comparece en un juicio oral será expulsado #PedroSanchezA3”.

Sin embargo, el presidente del Gobierno seguramente habrá “cambiado de opinión” sobre este punto y el “compañero o compañera” ya no será expulsado pese a tener abierta una causa judicial.

Ni siquiera si se trata de un enchufe en una diputación —pongamos, la de Badajoz— o de ser juzgada por malversación, como es el caso de la mujer de Sánchez.