El Gobierno Sánchez indulta a dos facinerosos de ‘los 6 de Zaragoza’, condenados por atacar violentamente un mitin de VOX

Dos varas de medir y un impulso a la violencia callejera.

Desde la misma Moncloa.

Este martes, el Consejo de Ministros sorprendió a todos al anunciar el indulto para Francisco Javier Aijón (más conocido como Javitxu) y Adrián Latorre, dos de los seis jóvenes condenados por los violentos altercados que se produjeron contra un mitin de Vox en Zaragoza, en enero de 2019.

La decisión, respaldada tanto por la Fiscalía como por el tribunal que dictó la sentencia, ha vuelto a encender el debate sobre la polémica postura del Gobierno del marido de Begoña frente a la violencia callejera y las protestas políticas.

La manifestación fue convocada por grupos violentos denominados ‘antifascistas’ con el lema Contra el acto fascista de Vox y se convirtió rápidamente en un enfrentamiento violento: se incendiaron contenedores, varios vehículos sufrieron daños y seis agentes policiales resultaron heridos.

Los radicales, conocidos como los 6 de Zaragoza, fueron detenidos horas después en un bar y condenados por delitos graves relacionados con desórdenes públicos, lesiones y daños.

Cuatro de ellos cumplieron penas de varios meses y enfrentaron multas que superaban los 200.000 euros.

Dos eran menores y lograron evitar la prisión.

El Ejecutivo Frankenstein ha justificado su decisión de perdonar las penas privativas de libertad y las multas impuestas a Aijón y Latorre, condicionando este indulto a que no reincidan en un plazo de cinco años.

Según el Gobierno Sánchez, esta acción es un ejercicio de proporcionalidad, respaldado por informes positivos provenientes tanto de la Fiscalía como del tribunal. Sin embargo, esta medida ha suscitado una intensa controversia en el ámbito político y social, especialmente entre los partidos conservadores y las asociaciones policiales.

Lo alienta, lo indulta, lo premia y recibe sus votos… …Sánchez se ha convertido en un promotor del terrorismo. pic.twitter.com/XRxfPGgsw9 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 23, 2025

El líder de Vox, Santiago Abascal, no tardó en calificar esta acción como una promoción del terrorismo callejero, señalando al presidente Sánchez como promotor de la violencia política. Para Abascal, este indulto es una clara señal de impunidad que fomenta nuevos ataques violentos contra actos organizados por partidos democráticos. «Estos son los terroristas callejeros que el Gobierno protege», afirmó Abascal, reforzando su discurso sobre cómo el Ejecutivo ampara la violencia cuando proviene del espectro político izquierdo.

Por otro lado, formaciones y sectores más radicales de izquierda como EH Bildu han celebrado abiertamente la liberación de estos jóvenes ‘antifascistas’.

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, compartió su apoyo a través de redes sociales: Esto es una grandísima noticia y demuestra que la presión social contra la criminalización de la protesta da resultados. Gracias por vuestra lucha, refiriéndose directamente a los indultados y al movimiento Antifa.

La plataforma «Libertad 6 de Zaragoza», que encabezó la campaña para apoyar a los condenados y logró reunir más de 10.000 firmas solicitando el indulto, considera esta excarcelación «una victoria del movimiento popular». Sin embargo, subraya que aún queda camino por recorrer ya que otros dos jóvenes siguen tras las rejas mientras que las condenas económicas permanecen sin cambios.

Francho Aijón, padre de Javitxu, expresó su agradecimiento públicamente hacia Ione Belarra por sus gestiones y destacó el compromiso activo de Podemos en este proceso. En sus palabras: Esto se tiene que saber, dejando claro que tanto la presión política como social han sido determinantes para lograr este indulto. Además, Francho defiende la inocencia tanto de su hijo como del resto implicados, argumentando que «participar en una manifestación no es un delito» e incluso solicita amnistía total para todos ellos.

La familia ha jugado un papel crucial en visibilizar su caso públicamente. La abuela de Javitxu también se volvió viral al defenderlo en redes sociales. Javitxu, con 28 años, ha recibido cientos de cartas solidarias durante su tiempo en prisión y se muestra orgulloso de su activismo dentro del movimiento anticapitalista y antifascista.