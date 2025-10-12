Abascal estalla contra Sánchez: “Indecente, corrupto y traidor” que pone en riesgo el futuro de España

En la antesala del Desfile de la Fiesta Nacional, Santiago Abascal, presidente de VOX, se dirigió este domingo a los medios con un mensaje que combinó la exaltación histórica con la confrontación política. Arrancó felicitando “a todos los españoles que aprecian y honran una historia universal, la española, que ha sido gloriosa” y recordó que queda “mucho que trabajar y pelear” para lograr un futuro a la altura de ese legado.

El tono cambió pronto hacia la crítica directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó de ser “un indecente, un corrupto y un traidor” por “pactar con todos los enemigos de España e introducirlos en la dirección del Estado”.

Abascal advirtió que desalojar al actual Ejecutivo “será muy difícil” porque “está dispuesto a todo”, y llamó a que los españoles “estén dispuestos a todo con tal de defender España”.

Con contundencia, el líder de VOX cerró su intervención reafirmando su compromiso contra Sánchez y sus socios: “España no ha llegado hasta aquí para que la destruyan una banda de mafiosos; España prevalecerá porque millones de españoles se han comprometido generación tras generación para que una nación como la nuestra, que ha dicho tanto en la historia universal, tenga aún mucho por decir”.