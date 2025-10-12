Se masca la tragedia en nuestras finanzas

Hoy hablamos de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, que siguen prorrogados porque el Gobierno no ha conseguido aprobar unos nuevos. Sin embargo, eso no le ha impedido aumentar el gasto público en casi 20.000 millones de euros mediante ampliaciones de crédito aprobadas en Consejos de Ministros, sin pasar por el Congreso ni el Senado.

En este vídeo analizamos las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda: El gasto de personal sube más de 1.100 millones Las transferencias corrientes se disparan en 13.700 millones Las inversiones reales crecen más de 5.600 millones Mientras tanto, el Fondo de Contingencia se reduce y las obligaciones reconocidas apenas alcanzan el 54% del total de créditos.

La pregunta es clara: ¿Cómo se sostienen unas finanzas públicas que gastan más cada mes sin control parlamentario?

📊 Fuente: Ministerio de Hacienda

📅 Datos: julio 2025