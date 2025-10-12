Sánchez recibe una sonora pitada y gritos de “Hijo de puta» y «¡fuera, fuera!” durante la Fiesta Nacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a ser protagonista de una jornada tensa en el desfile militar del Doce de Octubre. A su llegada a la plaza de Lima, en Madrid, los abucheos y pitos del público se impusieron al sonido marcial de las bandas.

Los gritos de reprobación —entre ellos el ya habitual “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” y el contundente “¡fuera, fuera!”— estallaron cuando el jefe del Ejecutivo apareció en la zona de autoridades, poco antes de las 11 de la mañana. A pesar del amplio dispositivo de seguridad desplegado por Moncloa, los silbidos retumbaron desde las gradas y zonas próximas.

El acto, presidido por los Reyes, volvió a evidenciar el contraste en los ánimos del público: mientras los monarcas eran recibidos con vítores de “¡Viva el Rey!”, el presidente socialista enfrentaba una desaprobación generalizada, en un clima político marcado por las sospechas de corrupción que salpican al PSOE, a su Gobierno y al entorno familiar de Sánchez.

Los casos que implican a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, han contribuido a un profundo desgaste de su imagen y se suman al malestar que provocan sus pactos con fuerzas independentistas. Todo ello convirtió el desfile del 12 de Octubre en un escenario incómodo para el presidente, blanco una vez más del rechazo ciudadano.