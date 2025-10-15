Surrealismo ‘Supremo’: El juez deja en libertad a Ábalos pese al riesgo de fuga

Varias horas de incertidumbre.

Los exteriores del Tribunal Supremo fueron un auténtico hervidero ante la posibilidad de que José Luis Ábalos acabase en prisión.

El juez Leopoldo Puente debió sudar tinta china para poder motivar el hecho de dejar en libertad al exministro de Transportes después de que la Fiscalía Anticorrupción no pidiera cárcel aunque sí viera posibilidades de riesgo de fuga.

Surrealismo en estado puro que puede tener continuidad en la mañana del 16 de octubre de 2025 con la declaración de quien fuera su mano derecha, Koldo García.

