'LA BURBUJA'

Surrealismo ‘Supremo’: El juez deja en libertad a Ábalos pese al riesgo de fuga

Archivado en: Periodismo | Periodismo Online

Más información

Ábalos se libra de la prisión preventiva gracias al argumento surrealista de la Fiscalía sanchista

Ábalos se libra de la prisión preventiva gracias al argumento surrealista de la Fiscalía sanchista

Varias horas de incertidumbre.

Los exteriores del Tribunal Supremo fueron un auténtico hervidero ante la posibilidad de que José Luis Ábalos acabase en prisión.

El juez Leopoldo Puente debió sudar tinta china para poder motivar el hecho de dejar en libertad al exministro de Transportes después de que la Fiscalía Anticorrupción no pidiera cárcel aunque sí viera posibilidades de riesgo de fuga.

Surrealismo en estado puro que puede tener continuidad en la mañana del 16 de octubre de 2025 con la declaración de quien fuera su mano derecha, Koldo García.

Para hablar sobre este y otros asuntos se sentarán este 15 de octubre de 2025 en el plató de ‘La Burbuja‘ (Periodista Digital) Javier Pérez Roldán (HazteOír), Alfonso Rojo y Juan Velarde, todo bajo la dirección y presentación de Josué Cárdenas.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MASCARILLAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]