'SON LAS 8 Y NO HE CENADO'

¡Ábalos libre de la cárcel pero mañana puede entrar Koldo!

Surrealismo 'Supremo': El juez deja en libertad a Ábalos pese al riesgo de fuga

Ábalos.

Es el apellido del día.

El exministro de Transportes, en una decisión judicial cuando menos sorprendente, quedó en libertad después de su citación para declarar en el Tribunal Supremo a cuenta de las ‘chistorras’.

El juez Leopoldo Puente optó por tomar en consideración el criterio de la Fiscalía Anticorrupción de no mandar a la cárcel al también exsecretario de Organización del PSOE a pesar de que había indicios de posible fuga.

Para hablar de este y otros asuntos estará en ‘Son las 8 y no he cenado‘ (Periodista Digital) Rubén Herrero, con la dirección y presentación de Josué Cárdenas.

