¡Ábalos libre de la cárcel pero mañana puede entrar Koldo!

Ábalos.

Es el apellido del día.

El exministro de Transportes, en una decisión judicial cuando menos sorprendente, quedó en libertad después de su citación para declarar en el Tribunal Supremo a cuenta de las ‘chistorras’.

El juez Leopoldo Puente optó por tomar en consideración el criterio de la Fiscalía Anticorrupción de no mandar a la cárcel al también exsecretario de Organización del PSOE a pesar de que había indicios de posible fuga.

