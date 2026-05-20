¿Hasta cuándo le va a durar a Sánchez la defensa de Zapatero?

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra ha supuesto un nuevo terremoto en el sanchismo. Sánchez ha respondido con una defensa cerrada: «Toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero».

La pregunta que ya se hacen en Moncloa, Ferraz y buena parte del PSOE es la misma de siempre: ¿hasta cuándo le va a durar esta defensa cerrada?

Sánchez ha aplicado la misma estrategia con otros pesos pesados del partido, y el resultado ha sido siempre el mismo: defensa inicial cerrada, invocación de la presunción de inocencia y, cuando la presión judicial y mediática se vuelve asfixiante, distancia o dimisión forzada.

José Luis Ábalos, su antiguo «fontanero» y mano derecha en las primarias de 2016, fue defenestrado del PSOE tras el estallido del caso Koldo. Sánchez mantuvo contacto privado con él (mensajes de solidaridad y apoyo incluso después de su cese) y el partido tardó en cortar por lo sano. Hoy Ábalos está imputado por corrupción, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, en prisión preventiva en algunos momentos del procedimiento y enfrentando un juicio de alto voltaje. La defensa inicial se diluyó conforme avanzaron los informes de la UCO y las imputaciones.

Santos Cerdán, sucesor de Ábalos como secretario de Organización y uno de los hombres de máxima confianza de Sánchez, vivió un proceso similar. Ante las primeras informaciones del caso Koldo, el PSOE y Sánchez lo defendieron en bloque, acusando al PP de “difamación” contra «personas honestas». Cuando el informe de la UCO lo señaló con fuerza como pieza clave de la trama, Cerdán dimitió. Sánchez compareció públicamente decepcionado: «Pido perdón, no debimos confiar en él». La lealtad duró mientras fue sostenible; después, el partido priorizó la supervivencia.

Ahora el foco está en Zapatero, no un simple cargo orgánico, sino el principal referente ideológico y moral del sanchismo actual: defensor de las alianzas con Bildu y ERC, mediador internacional predilecto y aval «progresista» de Sánchez en los momentos más controvertidos.

Cada caso implica a alguien más cercano al núcleo del poder. Ábalos era operativo; Cerdán era el número tres del partido; Zapatero es historia viva del PSOE y escudo intelectual de Sánchez. La imputación no solo cuestiona una persona: golpea el relato moral del sanchismo, ese que se presenta como adalid de la decencia frente a la “derecha corrupta”.

El patrón es claro. Sánchez defiende con «todo mi apoyo» mientras puede. Pero el calendario electoral, la erosión constante en las encuestas, la munición diaria de la oposición en el Congreso y el eco internacional acortan los plazos. Zapatero declarará el 2 de junio. Hasta entonces, Sánchez mantendrá el escudo. Después, la foto de «todo mi apoyo» podría convertirse en una losa si aparecen indicios más sólidos.

La opinión pública observa con creciente escepticismo cómo el partido que llegó prometiendo regeneración acumula capas de escándalos. Las defensas numantinas funcionan en la corta distancia dentro de Ferraz, pero fuera erosionan credibilidad.

La pregunta ya no es si Sánchez defenderá a Zapatero. La pregunta es hasta cuándo podrá permitírselo sin que el coste sea letal para su propia supervivencia política y la del PSOE. El sanchismo vive de lealtades personales y relatos emocionales. Cuando los tribunales agrietan esos relatos de forma sistemática, el castillo tiembla con más fuerza.

Para hablar de este y otros temas, estará este 20 de mayo de 2026 en el programa ‘24X7‘, presentado en esta ocasión por Eurico Campano, el economista José Ramón Riera.