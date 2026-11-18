Cuando parecía que la campaña electoral no podía ofrecer más estampas sorprendentes, Jorge Javier Vázquez ha decidido poner su granito de arena. El presentador ha dejado a un lado los platós de televisión para convertirse en protagonista de uno de los vídeos políticos más comentados de las últimas horas: semidesnudo, con gafas de sol y bailando para animar a los ciudadanos a votar a Pedro Sánchez.

El rostro de Mediaset ha compartido en sus redes sociales una grabación en la que aparece sin camiseta, contoneándose al ritmo de una canción que se ha viralizado en TikTok e Instagram y cuyo mensaje no deja demasiado espacio a la interpretación: «Yo sí, yo sí te voy a votar, Pedro Sánchez. Lo vamos a demostrar este 29 de noviembre».

🚆💔 Tragedias ferroviarias, familias destrozadas y escándalos de corrupción que salpican al PSOE. 🕺🌹 Mientras tanto, Jorge Javier, semidesnudo, bailando para anunciar su voto a Pedro Sánchez. 🤦‍♂️ Para unos, dolor. Para otros, espectáculo. 🤐 Sin comentarios. #Adamuz #Urda #Corrupción #CasoKoldo #CasoÁbalos — 🇪🇸 Miguel M. Rodríguez 🇪🇸 (@Miguelymoises) November 17, 2026

La escena comienza con una frase que ya se ha convertido en todo un fenómeno en las redes: «¡No te va a votar nadie, Pedro Sánchez, nadie!». Se trata de un fragmento de una intervención de la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, que sirve de introducción a una canción de ritmo electrónico creada con ayuda de inteligencia artificial. La respuesta musical es una declaración de apoyo al líder socialista.

Y Jorge Javier ha querido sumarse al espectáculo. Desde su jardín y con una indumentaria más propia de una jornada de piscina que de una campaña electoral, el presentador demuestra que no tiene inconveniente en utilizar su popularidad y su imagen para dejar clara su posición política.

Una vez más, Jorge Javier muestra sus simpatías por Sánchez

No es ninguna novedad que Jorge Javier Vázquez simpatice públicamente con Pedro Sánchez y el PSOE. El presentador lleva años expresando sus preferencias políticas y nunca ha ocultado su afinidad con el proyecto socialista. En esta ocasión, sin embargo, ha optado por una fórmula bastante más desenfadada: cambiar el discurso político por el baile y convertir su propia imagen en parte de una campaña viral.

El vídeo también ha llamado la atención por el contexto en el que se produce. A menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, las redes sociales se han convertido en uno de los principales escenarios de la batalla electoral. Canciones generadas mediante inteligencia artificial, vídeos cortos y rostros conocidos están contribuyendo a amplificar los mensajes de los partidos y sus simpatizantes.