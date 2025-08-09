Montse Mínguez y el misterio de su currículum fake: ¿Sacó la licenciatura a los 19 años la portavoz del PSOE?

Otra que miente y siendo socialista se entiende.

La política española vuelve a verse sacudida por una polémica de esas que mezclan méritos académicos, cronologías imposibles y silencios administrativos ensordecedores.

.Montse Mínguez, recién nombrada portavoz del PSOE en el Congreso, ha pasado en cuestión de días de ser la apuesta de regeneración socialista a convertirse en protagonista involuntaria de un debate nacional: ¿puede alguien licenciarse en Administración y Dirección de Empresas a los 19 años en España?

La pregunta no es baladí.

Todo comienza cuando el periodista Carles Enric detecta que, según el currículum público de la propia Mínguez, habría obtenido su licenciatura en ADE a una edad inusualmente temprana para los estándares universitarios españoles, donde lo habitual es finalizar estos estudios entre los 22 y 24 años.

La revelación, lejos de quedar en una anécdota, ha colocado a la nueva portavoz socialista en el punto de mira mediático y político.

LA TORPE EXPLICACIÓN DEL PSOE: ‘ERRATA’

Tras las informaciones publicadas por Vozpópuli sobre la precocidad intelectual de Mínguez, la cual afirmaba haber acabado su licenciatura de ADE con 18 años de edad, en 1995, el PSOE ha intentado parar la avalancha con una excusa tan increíble como torpe.

Fuentes de Ferraz alegan que hay «una errata» en el CV de la portavoz socialista.

Quieren colar a la opinión pública que, al igual que en el caso de Gómez de Celis, la ‘despistada’ Mínguez terminó sus estudios en 1999, cuatro años más tarde de lo que dice la página web oficial del PSOE.

Un error que, hasta ahora, nadie en la estructura del partido ni el departamento de prensa había visto, incluso después de la cascada de currículums falsos que se han sucedido.

No se lo cree nadie.

Cronología imposible y silencio estratégico

Veamos los números fríos: si Mínguez nació en 1977 —dato que figura en varios perfiles oficiales— y se licenció en 1996, la matemática es sencilla: 19 años. ¿Un prodigio académico? Más bien un desliz documental, según opinan algunos expertos consultados por distintos medios. La dificultad para cuadrar las fechas no ha pasado desapercibida para la opinión pública, especialmente tras otros episodios recientes donde responsables políticos han inflado o maquillado sus logros formativos.

La reacción del entorno socialista ha sido, cuanto menos, prudente. La propia Montse Mínguez no ha realizado declaraciones públicas ni ha corregido oficialmente la información. Este mutismo recuerda al caso de Alfonso Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso y compañero de filas, quien recientemente fue señalado por un desajuste similar en su currículum y se limitó a atribuirlo a un “error de fechas”, sin mayores consecuencias políticas.

El precedente Gómez de Celis: manual del buen superviviente

No deja de llamar la atención que el PSOE haya optado por una estrategia comunicativa basada en la inacción. El precedente más cercano, el del propio Gómez de Celis, sienta un peligroso precedente: ante la evidencia, basta con atribuirlo a un lapsus o a una confusión burocrática.

Esta fórmula parece estar convirtiéndose en tendencia dentro del partido: Se detecta la anomalía. Se guarda silencio durante días. Se reconoce, si acaso, un “error material”. Se apela al olvido colectivo.



En palabras de algunos analistas políticos, este patrón erosiona la confianza ciudadana en las instituciones al transmitir la sensación de impunidad para quienes ocupan puestos clave en la administración pública.

El factor Carles Enric y el papel de las redes

La polémica no habría alcanzado tal dimensión sin la labor vigilante del periodista Carles Enric, quien viene especializándose en destapar irregularidades documentales entre cargos públicos. Su investigación ha vuelto a poner sobre la mesa el poder fiscalizador —y amplificador— de las redes sociales frente a los tradicionales comunicados oficiales.

El efecto viral ha sido inmediato: Miles de menciones al caso Mínguez. Comparaciones irónicas con otros currículos “creativos”. Memes sobre licenciaturas exprés circulando por X (antiguo Twitter).



Mientras tanto, desde Ferraz prefieren mirar hacia otro lado y confiar en que el ciclo informativo pase página.

Estrategias socialistas: victimismo fallido y cortinas de humo

Por si fuera poco, esta controversia estalla cuando el PSOE ya navega aguas turbulentas tras el fiasco comunicativo protagonizado por José María Ángel Mártir. Su intento —fallido— de presentarse como víctima política ante supuestas campañas de acoso ha terminado por naufragar ante la falta de pruebas sólidas y el escepticismo generalizado.

El partido trata ahora de capear dos tormentas simultáneas:

Las dudas sobre los méritos académicos reales de su nueva portavoz.

El desgaste reputacional asociado a estrategias victimistas poco creíbles.

El resultado es una sensación creciente de desgaste interno justo cuando más se insiste —desde Moncloa— en discursos sobre regeneración y ejemplaridad.

Impacto político: ¿daño controlado o nuevo síntoma?

Las consecuencias políticas inmediatas parecen limitadas —por ahora— a un descrédito adicional para la marca PSOE entre segmentos críticos del electorado. Sin embargo, algunos analistas advierten que este tipo de episodios alimenta el caldo de cultivo para discursos populistas y antisistema que equiparan clase política con privilegio e impunidad.

La oposición no ha tardado en aprovechar la coyuntura: Peticiones formales para esclarecer las titulaciones universitarias. Reclamaciones sobre transparencia y rigor documental. Ironías desde tribunas parlamentarias sobre “superdotados socialistas”.



Mientras tanto, voces dentro del propio socialismo catalán lamentan que un error evitable termine eclipsando el hito simbólico que suponía situar a una diputada catalana —y mujer— al frente del grupo parlamentario más grande del Congreso.

Un partido acostumbrado a mirar hacia otro lado

La gestión interna recuerda demasiado a otros escándalos previos: primero negación, luego minimización y finalmente olvido administrativo. Pero cada vez resulta más difícil sostener esta estrategia cuando los focos mediáticos permanecen encendidos durante días.

Algunos cuadros socialistas admiten —en privado— que urge revisar los protocolos internos para validar CV antes de elevar perfiles políticos al primer plano nacional. Otros consideran que se trata apenas de una anécdota hinchada artificialmente por rivales políticos hambrientos de munición electoral.

Curiosidades y datos llamativos

No es el primer caso reciente: varios cargos públicos han visto cuestionados sus títulos o másteres en los últimos años.

En España, obtener una licenciatura universitaria a los 19 años sería factible solo para estudiantes excepcionalmente precoces o mediante sistemas educativos extranjeros acelerados, circunstancias que no constan públicamente en el perfil académico oficial de Montse Mínguez.

El precedente más mediático sigue siendo el caso Cifuentes (máster), pero también han saltado dudas sobre titulaciones entre cargos del PP, Podemos e incluso Ciudadanos.

El silencio institucional suele ser interpretado como reconocimiento implícito del error… aunque sin consecuencias políticas relevantes salvo presión mediática temporal.

La anécdota más repetida estos días en pasillos parlamentarios: “En España hay prodigios académicos ocultos… todos ellos con carné de partido”.

En definitiva, mientras Montse Mínguez mantiene su agenda como portavoz socialista sin dar explicaciones públicas sobre su titulación relámpago, queda claro que los currículums seguirán siendo terreno minado para quienes aspiran a liderar desde lo alto… o desde lo dudoso.