Tellado corrige la metedura de pata del peneuvista Esteban en X: «¿Ves qué fácil, Aitor?»

En el universo político español, donde las redes sociales se han convertido en el nuevo hemiciclo, Miguel Tellado, secretario general del PP, y Aitor Esteban, presidente del PNV, han protagonizado el último episodio de un enfrentamiento que mezcla reproches, memes y acusaciones tan serias como las que puede soportar un timeline antes de colapsar.

Todo arranca con la polémica entrevista de Santos Cerdán desde prisión, publicada en La Vanguardia. Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, revela que Antxon Alonso, copropietario de la empresa Servinabar, actuó como intermediario clave entre el PSOE y partidos vascos para la moción de censura contra Mariano Rajoy y la posterior investidura de Pedro Sánchez. Esta revelación choca frontalmente con las reiteradas negativas de Esteban, quien había asegurado en televisión y prensa que no tenía «ni idea de quién es» Alonso.

En cuanto la noticia salta a las redes, Tellado decide no dejar pasar la oportunidad y, desde su perfil en X, lanza la pregunta del millón: «¿Por qué mentiste, Aitor?». Le acompaña el vídeo donde Esteban niega conocer a Alonso. Un movimiento clásico de política 2.0: directo, viral y con olor a trending topic.

La réplica: refranes y currículos en la era de la posverdad

Esteban, lejos de amilanarse, responde con una mezcla de refranero y crítica personal. «Cree el ladrón que todos son de su condición», escribe, acompañando el mensaje con un titular que señala que Tellado habría modificado su currículum en la web del PP, eliminando la referencia a su pasado como periodista. Un zasca que mezcla ironía y desvío, clásico en el género de la réplica política online.

No contento, Tellado redobla la apuesta con otra intervención: «A ver Aitor, te lo explico otra vez. Soy licenciado en Ciencias Políticas y he ejercido como periodista. ¿Ves qué fácil? Nada que ocultar. Y ahora vamos con lo tuyo: ladrones son los que tú sostienes en el Gobierno con el apoyo de tu partido en el Congreso. Feliz verano». La conversación, lejos de aclarar nada, se convierte en un cruce de acusaciones donde la transparencia parece tan lejana como las vacaciones para un político en agosto.

Las claves del escándalo: Servinabar, Cerdán y los aliados incómodos

El fondo del asunto va más allá de los tuits. La figura de Antxon Alonso emerge como pieza fundamental en las negociaciones que permitieron la llegada de Sánchez a La Moncloa en 2018. Según Cerdán, Alonso fue el enlace entre el PSOE y los partidos nacionalistas vascos, incluido el PNV y EH Bildu, algo que el propio Arnaldo Otegi habría confirmado.

Sin embargo, Esteban insiste en que nunca conoció a Alonso, una afirmación que ahora se tambalea tras las palabras de Cerdán y el eco mediático del caso. El problema para el PNV no es solo la sospecha de haber mentido, sino también el coste reputacional de aparecer vinculado, aunque sea de forma indirecta, a un caso de presunta corrupción que salpica al PSOE y a uno de sus socios preferentes en el Congreso.

El PP, por su parte, aprovecha para aumentar la presión. Tellado y otros dirigentes populares recuerdan que el apoyo del PNV es clave para la estabilidad del Gobierno Sánchez y que, en estos casos, la responsabilidad política se comparte. No falta la dosis de ironía: «Lo lógico es que ayer Aitor Esteban dijese: Santos Cerdán miente, es mentira. Pero se ha dedicado única y exclusivamente a criticarme a mí, que le pedía explicaciones», recalca Tellado.

El efecto colateral: política de trincheras y desgaste institucional

Mientras los partidos se acusan mutuamente, el caso Servinabar y las declaraciones de Cerdán están generando tensión entre los socios parlamentarios del Ejecutivo. El debate sobre la regeneración democrática, la ética política y la transparencia vuelve a copar titulares, aunque a veces parezca que todo se reduce a un intercambio de pullas en X.

La estrategia de Esteban, de devolver la acusación y desviar la atención hacia la supuesta manipulación de currículos, resulta efectiva para su parroquia, pero no despeja las dudas de fondo. Tellado, por su parte, se reafirma en el papel de fiscalizador, exigiendo explicaciones públicas y señalando la «corresponsabilidad» del PNV en los casos que afectan al PSOE.

Los partidos rivales tampoco pierden ocasión para sumar leña al fuego. Dirigentes como Sergio Sayas (PP) recuerdan que «a todos les interesa tapar la corrupción de la que son protagonistas» y subrayan que el pacto entre Bildu, PNV y el PSOE en Navarra contribuye a mantener la opacidad sobre contratos y adjudicaciones bajo sospecha.

El debate que queda: ¿verdad, mentira o simple política?

El enfrentamiento Tellado-Esteban retrata a la perfección la deriva del debate político en la era de las redes sociales: acusaciones cruzadas, respuestas rápidas, refranes y golpes de efecto. Lo que debería ser un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas acaba convertido en una guerra de relatos donde la verdad se diluye entre hashtags y titulares ingeniosos.

El caso Servinabar sigue abierto, y mientras Cerdán permanece en prisión preventiva por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, la opinión pública asiste a un espectáculo en el que los protagonistas parecen más preocupados por ganar la batalla del relato que por aclarar los hechos.

En medio del ruido, una cosa queda clara: las redes sociales no solo han cambiado la forma de hacer política, sino también la manera de gestionar los escándalos. Lo que antes se dirimía en comisiones parlamentarias ahora se ventila en hilos virales, con la ventaja de que el público puede opinar en tiempo real. Y, por supuesto, con la desventaja de que la verdad, muchas veces, se queda en el limbo de lo no trending.