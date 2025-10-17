¡Atresmedia y Onda Cero, felpudos de los ministros de Sánchez!

En La Retaguardia de este viernes 17 de Octubre, Eurico Campano analiza con Ángeles Ribes, Carlos García y Eduardo García Serrano la entrevista de Carlos Alsina ayer a Oscar Puente y los insultos del ministro al periódico The Objective, que no recibieron reprobación del periodista sino una risita cómplice del locutor.

Este último episodio evidencia la falta de consistencia y el perfil tibio de un grupo de comunicación que vive, en el fondo, de jugosas subvenciones gubernamentales mientras pregona pomposamente su independencia y su crítica hacia el poder sanchista.

Antena 3 TV y Onda Cero son grupos curiosos y algo kafkianos en los que conviven comunicadores críticos con la dictadura sanchista como Pablo Motos o Rafa Latorre junto a otros muy serviles con el PSOE, con Sánchez y su familia como Julia Otero, adobados por disidentes controlados, del tipo de Alsina, que en cada uno de sus editoriales alternan un párrafo crítico con La Moncloa con otro en el que golpean al PP y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso o vierten directamente odio contra VOX y su presidente, Santiago Abascal.

También es objeto de análisis en La Retaguardia el boicot de la extrema izquierda y del golpismo nacionalista al periodista Vito Quiles por querer dar una charla y debatir en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Y como guinda del programa, hablamos con Carlos García sobre el despropósito del llamado campamento trans, financiado por el gobierno regional navarro, del que se ha conocido que se dedicaba a adoctrinar a niños en ideología trans y también, donde los monitores se bañaban desnudos con los niños.