Pablo Iglesias jalea desde TVE la agresión a Vito Quiles: «No seamos gilipollas, no demos un milímetro a estos escuadristas»

El programa se llama ‘Malas Lenguas‘.

Pero cuando aparece por la pantalla el fundador de Podemos y actual director de ‘Canal Red‘, Pablo Iglesias, el espacio de TVE debería de rebautizarse como ‘Lenguas Viperinas’ o ‘Lenguas Ponzoñosas’.

El político morado, ahora metamorfoseado en periodistas y en fracasado restaurador, sacó todo el veneno que lleva dentro y, con la aquiescencia de Jesús Cintora, presentador del formato en La 2 de la televisión pública, se puso a jalear el intento de agresión que sufrió el comunicador Vito Quiles en la Universidad Autónoma de Barcelona cuando pretendía dar una conferencia.

Pablo Iglesias, con todo el desahogo del que fue capaz, soltó todas estas ‘perlas’ sobre Vito Quiles y, de paso, metió en el mismo saco a todos los que no pertenecen a la cuerda del ‘marqués de Galapagar‘:

Vito Quiles es un escuadrista, es un provocador. Y a esta gente no hay que darles ni un milímetro. Yo cada vez que veo a mi amigo Gabriel Rufián de compadreo con este, es como, Gabriel, vamos a dejar de hacer el gilipollas. Son fascistas. Vito Quiles va con matones a estas cosas. Y yo ya estoy harto, además, de ver que los antidisturbios solamente pegan a la gente de izquierdas.

Y dejó claro que está a favor de que a ese tipo de periodistas, a los que él además quita la condición de tal, prueben el jarabe de palo sin que nadie d la mesa diga ni media palabra: