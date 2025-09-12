Los ‘burgueses’ Iglesias y Montero: del bar y los porros en la ‘Uni’ al sueldazo, casoplón con piscina y colegio privado para los niños

El cachondeo en redes sociales es monumental, pero a ellos ‘se la suda’.

Como dice el viejo refrán español: ‘ande yo caliente y ríase la gente‘.

Y caliente andan; ellos y sus cuentas corrientes.

La querencia por el buen vivir de los líderes de la izquierda es tanto más acusada cuanto más radicales son sus discursos a favor de los desfavorecidos. Un caso palmario es el de Yolanda Díaz, cuya afición a soltar proclamas de extremísima izquierda vestida con carísima ropa de diseño llevó al periodista Federico Jiménez Losantos a apodarla la «Fashionaria».

Cuando se denuncian los excesos materiales de los líderes de la izquierda, siempre hay quien recurre al célebre cuñadismo de decir que si por ser de izquierdas no se puede vivir bien, tener un iPhone, un coche caro o un buen chalet con su piscina y barbacoa. Y claro que se puede. El problema viene cuando los mismos que condenan la buena vida del capitalismo en sus discursos luego son los primeros en disfrutar de un estilo de vida que no sólo denigran, sino que pretenden prohibir para los demás. Y si encima tenemos en cuenta que se criminaliza vivir bien a quienes se lo ganan con su trabajo en el sector privado al tiempo que se vive a cuerpo de rey desde un cargo público, entonces ya se está en el olimpo de la incoherencia progre.

Por no hablar del cinismo que supone decirle a los demás cómo tienen que vivir, condenando a quien no cumple esos estándares, al tiempo que ellos mismos no se toman la medicina que tan alegremente recetan a terceros. Aunque ya sabemos todos que la izquierda patria y la coherencia son tan mezclables como el agua y el aceite. Y es que quieren abolir la prostitución cuando el ‘amado líder’ de la Moncloa y su familia política se hizo rica regentando puticlubs. Pa mear y no echar gota, oiga.

Pablo Iglesias, la nueva izquierda caviar

En esa tradición de la incoherencia de la izquierda entre predicamento y vivencia, destacan como nadie los apodados Caucescu de Galapagar: Pablo Iglesias e Irene Montero. Y es que su aprecio por la buena vida es directamente proporcional a la radicalidad de su discurso al comienzo de su carrera política.

Su historia empezó en un pequeño piso de Vallecas, símbolo de humildad y cercanía con la clase obrera.

Sin embargo, en 2018, la pareja dio un salto que aún hoy sigue generando titulares y memes: la compra de un casoplón presuntamente por 600.000 € en un municipio de la sierra de Guadarrama: Galapagar. Y, por supuesto, chaletazo con piscina y casita de invitados.

Una compra inmobiliaria que dejó muy tocado al lider podemita no sólo por la contradicción que suponía sino por cómo se perpetró: con un préstamo de la misma entidad bancaria donde Podemos tiene sus cuentas -la Caja de Ingenieros- con el tesorero del partido mediando en la operación y con un precio de compra presuntamente adulterado puesto que esa casa se anunciaba en el portal Idealista por 1.200.000€. Justo el doble de lo que se dijo haber pagado por ella.

Este movimiento, lejos de pasar inadvertido, levantó un aluvión de críticas por la aparente contradicción con los valores que ambos defendían desde la tribuna política.

Este cambio de residencia no solo significó más espacio y comodidades, sino también el inicio de una vida burguesa a la que, según muchos, se habían comprometido a renunciar. Hasta tal punto llegaron los gustos de multimillonario de los marqueses de Galapagar que han trascendido conductas propias de la Duquesa de Alba como, por ejemplo, mandar al servicio a poner la calefacción del coche para que esté calentito antes de salir de casa u obligar a los escoltas a llevar o traer a los amigos del chaletón a sus domicilios y viceversa.

Así no es de extrañar que el casoplón en una exclusiva zona de la Sierra de Madrid y lo que en él acontecía pasó de ser un refugio familiar a convertirse en el epicentro de la polémica sobre la incoherencia ideológica y patológica de los líderes de Podemos.

Porros y tabernas

La juventud de Pablo Iglesias estuvo marcada por lo que la izquierda denomina ‘activismo’ pero que en realidad no es más que la prédica de ideas extremadamente ideológicas sin respaldo técnico alguno y las largas tertulias en bares alternativos, donde las discusiones sobre marxismo y política se mezclaban con la defensa de los porros y la cultura popular.

Sin embargo, el tiempo y la notoriedad han llevado a Iglesias a nuevos escenarios.

En 2023, el exlíder de Podemos abrió la Taberna Garibaldi en Madrid, un local que financió a través de una campaña de crowdfunding que recaudó más de 140.000 euros, presuntamente gracias a la aportación de seguidores y simpatizantes.

Lo curioso es que, mientras en sus inicios políticos Iglesias criticaba la explotación laboral y la gentrificación, hoy gestiona un tugurio que ha sido calificado por algunos como “la taberna financiada por los pardillos”, en referencia al entusiasmo con el que muchos de sus palmeros abducidos contribuyeron económicamente sin esperar retorno. Por no hablar del surrealismo que supone tener un discurso político donde justificas tu papel como gobernante en que no quieres «una España de camareros» para luego dejar la política y acabar montando un bar. Poesía pura la del ‘Chepas’.

Este tipo de movimientos han alimentado la percepción de que Iglesias y Montero han sabido combinar, con notable habilidad, el discurso revolucionario con los placeres y ventajas del capitalismo.

La gran contradicción y sus consecuencias

Pero si las ‘contradicciones cabalgadas’ por Iglesias y Montero han sido innumerables, el record absoluto de amnesia de principios se lo lleva haber matrticulado a sus hijos en un exclusivo colegio privado en un municipio muy cercano a Galapagar: Las Rozas.

El centro, situado en la zona de Los Peñascales, destaca por su enfoque laico, cooperativo y personalizado, pero también por su precio: 500 euros mensuales por alumno, lo que supone unos 1.500 euros al mes para la pareja.

Este cambio de postura ha generado un auténtico vendaval mediático. Iglesias fue durante años uno de los más duros críticos de la educación privada, llegando a afirmar en 2021: “La educación privada es un mecanismo de segregación social, donde las familias con más recursos se separan del resto”.

También cargó públicamente contra quienes, según él, llevaban a sus hijos a colegios privados para evitar que se mezclaran con “niños de clase obrera, gitanos o hijos de inmigrantes”.

Sin embargo, la realidad es que sus propios hijos disfrutan ahora de instalaciones de primer nivel: tres pistas de deporte, gimnasio, auditorio, laboratorios, biblioteca, sala de ordenadores, talleres de cocina, cómic manga, robótica y hasta defensa personal. Además, el centro presume de organizar viajes de esquí y de contar con auxiliares de conversación en inglés, algo que Iglesias solía ridiculizar como privilegio de “niños rubitos que aprenden inglés en Irlanda”.

La reacción en la calle ha sido rotunda. Muchos tildan a la pareja de “hipócritas” y consideran que este paso demuestra la distancia entre el discurso político y la vida personal de los dirigentes de la nueva izquierda española.

Datos locos

El chalet de Galapagar fue objeto de un referéndum interno en Podemos. Iglesias y Montero sometieron su continuidad en el partido a la decisión de las bases tras la polémica por la compra de la vivienda.

La Taberna Garibaldi se financió, presuntamente, con donaciones de simpatizantes que, según algunos críticos, "acabaron pagando la educación privada de los hijos del líder".

El colegio privado elegido por la pareja presume de ser una “ecoescuela” donde se hace compost y se celebran días temáticos por la justicia social.

Antes de trasladar a sus hijos a este centro, los pequeños estudiaban en un colegio público alternativo, cercano a su domicilio en Galapagar.

Rankings

Top 5 de contradicciones más comentadas

Del discurso anticapitalista al chalet con piscina: De Vallecas a Galapagar, de la vivienda social al lujo residencial. Defensa de la escuela pública, pero hijos en el colegio privado: Tras años de críticas a la educación privada, optan por un centro exclusivo para sus hijos. De vicepresidente del Gobierno a dueño de tugurio: Iglesias estaba en política porque «no quería una España de camareros» pero dejó la política para montar una taberna. Críticas al “pijerío” y gusto por el confort: Instalaciones deportivas, viajes de esquí y actividades exclusivas para los pequeños Iglesias-Montero. Rechazo al elitismo, pero vida de élite: De la lucha contra la “casta” a formar parte de la misma.

Ranking de gastos mensuales en educación privada

Familia política Número de hijos Colegio privado (€/mes) Total mensual (€/mes) Pablo Iglesias e Irene Montero 3 500 1.500 Media de familias españolas 1-2 350 350-700

Sueldos, Bruselas y el debate sobre la coherencia

La economía familiar de Iglesias y Montero también es objeto de debate. Mientras Iglesias compagina su labor mediática con su tugurio, Montero percibe un sueldo «indecente» de 124.000 € anuales como eurodiputada en Bruselas. Y decimos ‘indecente’ porque fue el propio Iglesias el que calificó así la remuneración de los europarlamentarios en una charla con Albert Rivera grabada en un bar. Una cantidad que, sumada a otros ingresos, sitúa a la pareja muy lejos de la media nacional y refuerza la sensación de que viven, en muchos aspectos, como parte de la élite a la que un día prometieron combatir.

La paradoja es evidente: quienes un día se presentaron como abanderados del pueblo y la clase trabajadora disfrutan ahora de los privilegios y lujos que, hasta hace no tanto, criticaban con dureza. Lo que para algunos es una evolución lógica en la vida personal, para otros es la prueba definitiva de la distancia entre la retórica política y la realidad cotidiana.

La historia de Pablo Iglesias e Irene Montero es, en definitiva, un retrato de las contradicciones de la política española contemporánea, donde los ideales y la comodidad a menudo transitan caminos opuestos, y donde la coherencia es un lujo tan exclusivo como la vida que ambos han elegido llevar.