Tellado ubica a Bolaños en el ‘clan de la chistorra’ con una foto: “Usted estaba ahí con todos ellos”

La banda del Peugeot se ha transformado en el clan de la chistorra.

Todos en el PSOE estaban al tanto de los chanchullos de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

El último en ‘caer’ ha sido el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. En la sesión de control en el Congreso de los Diputados, el diputado popular Miguel Tellado ha recordado todos los chanchullos de los socialistas.

“Señor Bolaños, si en la sede de Ferraz a los billetes les llaman chistorras, lo más seguro es que quienes los recibían fuesen chorizos.”

Le echó en cara al socialista que su último secretario de Organización, Cerdán, se encuentre en prisión sin fianza; que el anterior, Ábalos, tenga que sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo por organización criminal, cohecho y malversación; que el fiscal general del Estado esté esperando juicio; los chanchullos del hermano del presidente del Gobierno y de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera; así como la sombra de corrupción que pesa sobre Francina Armengol, Ángel Víctor Torres y José Luis Rodríguez Zapatero.

“Lo suyo no es un Gobierno, es una organización criminal.”

Por eso, ha incidido en el papel de Pedro Sánchez, pero también en el del propio ministro, al que retrató con una imagen:

“¿De verdad Pedro Sánchez no sabía nada de lo que hacía el ‘clan de la chistorra’, del que todo parece indicar que usted formaba parte? Esta foto es de esa época y usted está ahí, al lado de todos ellos.”

La respuesta de Bolaños, además de asegurar que todo es bulo y difamación, fue hablar de pensionistas, de cómo protegen a las mujeres y del riesgo que representa Vox. Por si fuera poco, señaló que el legado que va a dejar el PP es el de un partido a la deriva.

Pero Tellado también tuvo tiempo para abroncar, por su chulería, al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que huyó para evitar verse retratado: