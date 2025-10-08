Feijóo aborta la estrategia escapista de Sánchez y anuncia que lo llevará a la comisión de investigación del Senado

Ahora se entiende por qué Pedro Sánchez huye como un conejo del Congreso de los Diputados.

Este 8 de octubre de 2025 el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo acogía una nueva sesión de control al Gobierno PSOE-Sumar y nada más empezar, el inqulino de La Moncloa se llevó una buena tunda.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, frente a las respuestas evasivas de Sánchez a hablar sobre los últimos acontecimientos corruptos que han estallado en el seno del PSOE, decidió poner toda la carne en el asador:

Patético, señor Sánchez. Mire, un breve repaso a sus mentiras. Decía usted, mi hermano y mi mujer son inocentes. Ocho delitos investigados. Ábalos es una persona honesta. Sentado en el banquillo del Tribunal Supremo y la próxima semana volverá. Santos Cerdán es un buen socialista, en la cárcel desde el mes de junio. Queremos abolir la prostitución, dice usted. Usted que ha vivido de ella. Y su gobierno que ha pagado con dinero el consumo de prostitución.

Recordó todas las cuentas vinculadas al PSOE que no han sido declaradas:

El PSOE, dice usted, no se ha financiado ilegalmente. El informe de la UCO acredita su jerga. Soles, lechugas, folios, chistorras. Es muy elocuente. En el año 2020, 295 cuentas bancarias a nombre del Partido Socialista sin incluir en su contabilidad. Más de 300.000 euros en saldos. Y todo, acaba de decir usted, es una inventada. No, señor Sánchez, es su biografía. Su problema no es que usted esté rodeado de corrupción. El problema es que es imposible haber delinquido sin usted. Por eso, el reproche moral lo merece usted.

Y anunció que a Sánchez se le acabó el tiempo: