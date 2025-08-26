Tellado etiqueta a la directora de Protección Civil de ‘hooligan’ y sacude a Sánchez hasta en la tumbona

No se corta un pelo Miguel Tellado.

Tiene aura de duro en el PP y hace honor a su fama.

En pleno agosto, mientras las llamas devoran cientos de miles de hectáreas y los termómetros políticos suben tanto como los ambientales, el Partido Popular ha decidido no dar tregua al Gobierno Sánchez.

El último capítulo de esta saga veraniega lo protagoniza Tellado, secretario general del PP, que ha tachado a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, de auténtica “hooligan” del PSOE y ha elevado el tono contra el presidente hasta en la tumbona de sus vacaciones en Lanzarote.

La retórica de Tellado tiene una clara intención: seguir acorralando al PSOE y a su jefe, el marido de Begoña.

En un contexto marcado por la emergencia de los incendios forestales, la gestión del Gobierno y el papel de Protección Civil están bajo el foco.

Tellado acusa a Barcones de tomar decisiones patidistas, no técnicas, y de actuar más como activista de partido que como responsable de coordinar la respuesta ante los fuegos que asolan varias comunidades autónomas.

El PP insiste: se ha actuado tarde, mal y con sectarismo, dejando a las autonomías gobernadas por los populares “solas ante el peligro”.

En el Plan que presentamos ayer incidimos especialmente en la colaboración entre administraciones. Este verano, las Comunidades Autónomas pedían más medios para combatir los incendios y el Gobierno tardaba varios días en responder. pic.twitter.com/hmzfEn73Ps — Miguel Tellado (@Mtelladof) August 26, 2025

Barcones, blanco de la oposición y la pugna de competencias

La figura de Virginia Barcones no es nueva en la diana popular. La propia Barcones, con carné socialista y pasado como delegada del Gobierno en Castilla y León, ha contestado indignada a los ataques, calificándolos de “fuertes, poco responsables y hasta poco éticos”. La polémica se desató tras las incendiarias (nunca mejor dicho) palabras del popular Elías Bendodo, que llegó a llamarla “pirómana más”. Barcones defiende que ha hecho “todo lo habido y por haber” para sumar esfuerzos y coordinar recursos, pero la batalla dialéctica no se detiene.

En el fondo, el debate va más allá de los nombres propios. El PP critica que el Gobierno mantuviera el nivel operativo 1 en la gestión de la emergencia, lo que dejaba la responsabilidad en manos de las comunidades autónomas, en vez de elevarlo al nivel 2, que habría permitido la movilización de más medios estatales y europeos. Para los populares, esta decisión es “una negligencia” que ha agravado la catástrofe.

Seguridad presidencial: ¿protección o exhibición?

Mientras las llamas siguen vivas en la península, otro fuego arde en las Islas Canarias, aunque este es más mediático que forestal. Pedro Sánchez y su familia disfrutan de unas semanas en la residencia real de La Mareta, en Lanzarote, blindados por un dispositivo de seguridad calificado de “sin precedentes” por la oposición. Hasta 95 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han sido desplegados, incluidos miembros de élite y especialistas en desactivación de explosivos.

Tellado ha definido el despliegue como “megalomanía” y una muestra de la desconexión del presidente con la ciudadanía. Según el dirigente popular, ni siquiera el rey cuenta con semejante escolta en sus desplazamientos, y acusa a Sánchez de querer “aislarse” de los españoles y de los casos de corrupción que, a su juicio, le acechan. El Gobierno, por su parte, mantiene que estos operativos buscan garantizar la seguridad del presidente y su familia, máxime en un contexto de elevada crispación social y protestas puntuales en la zona.

El cruce de reproches: política, técnica y mucho calor

La gestión de los incendios y la seguridad presidencial han puesto sobre la mesa una vez más el choque entre Gobierno y oposición. Barcones pide una “reflexión honesta” de todas las administraciones, subrayando que la magnitud de la catástrofe exige autocrítica y una revisión del sistema nacional de Protección Civil. No obstante, el PP insiste en que el Ejecutivo está más preocupado por la batalla política que por la colaboración institucional. En palabras de Tellado, “Sánchez no puede salir a la calle de forma natural porque sabe que será increpado por la sociedad española”.

Los populares también señalan el contraste entre la presencia masiva de agentes en Lanzarote durante las vacaciones presidenciales y la supuesta falta de efectivos el resto del año para garantizar la seguridad ciudadana en otras zonas. Una crítica que, como es habitual, genera debate sobre el equilibrio entre la protección de las altas instituciones y la percepción de abuso de recursos públicos.

Puntos destacados de la polémica

95 agentes de seguridad desplegados en La Mareta durante las vacaciones de Sánchez, cuadruplicando la cifra habitual de otros presidentes.

de seguridad desplegados en La Mareta durante las vacaciones de Sánchez, cuadruplicando la cifra habitual de otros presidentes. El PP acusa a Barcones de actuar por criterios políticos y de no elevar el nivel operativo ante los incendios, lo que habría permitido más recursos estatales y europeos.

La directora de Protección Civil, visiblemente molesta, denuncia una campaña de descalificaciones personales y exige rendición de cuentas a todas las administraciones implicadas.

En paralelo, la oposición aprovecha para reactivar la ofensiva parlamentaria y pedir explicaciones en el Congreso sobre el dispositivo de seguridad y la gestión de la crisis.

Curiosidades y datos para la sobremesa

El Palacio de La Mareta, donde veranea Sánchez, fue un regalo del rey Hussein de Jordania a don Juan Carlos en 1989. Desde entonces, pocos presidentes lo han frecuentado tanto como el actual inquilino de La Moncloa.

El dispositivo de seguridad de este verano incluye desde agentes encubiertos hasta francotiradores y vehículos blindados, además de un exhaustivo análisis del terreno.

En la última década, nunca se había movilizado un contingente tan numeroso para proteger a un presidente en vacaciones, ni siquiera durante los años más convulsos del procés catalán.

La pugna política por la gestión de emergencias no es nueva: ya durante la pandemia, el PP centró sus críticas en Fernando Simón y, más recientemente, en la gestión de episodios de inundaciones y otros fenómenos extremos.

Según la propia Barcones, este año España ha sufrido “la peor catástrofe no solo del país, sino de Europa, en la historia reciente” en materia de incendios forestales.

Un verano más, la política nacional se cuela entre los titulares de la canícula, dejando claro que ni el calor, ni las vacaciones, logran apagar las llamas del debate en España.