España generará en la próxima década solo un trabajador por cada tres nuevos jubilados

Estamos condenados.

Por el Invierno Demográfico y por la estulticia de nuestros políticos.

A lo que se suma el egoismo suicida del personal.

La fotografía actual del mercado laboral español anticipa un escenario de profundo cambio.

A día de hoy, 26 de agosto de 2025, los datos muestran que España se prepara para afrontar en la próxima década uno de sus mayores retos sociales y económicos: el país generará solo un nuevo trabajador por cada tres personas que se jubilen.

Este desequilibrio entre altas y bajas en el mercado laboral tiene implicaciones directas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, la productividad y la competitividad nacional.

La previsión es clara: en los próximos diez años, 5,3 millones de españoles pasarán a la jubilación, mientras que apenas 1,8 millones de jóvenes se incorporarán al mercado laboral.

La brecha es contundente y evidencia el peso del llamado invierno demográfico que desde hace más de una década redefine el futuro de España.

El invierno demográfico español: menos nacimientos y envejecimiento acelerado

La caída continuada de la natalidad, pese a leves repuntes recientes, mantiene a España en mínimos históricos. En los seis primeros meses de este año se han registrado 155.635 nacimientos, apenas mil más que el mismo periodo de 2024. La tasa de fecundidad permanece estancada en torno a 1,12 hijos por mujer, una de las más bajas de la Unión Europea. Si bien algunos territorios como Madrid, La Rioja o País Vasco presentan ligeros aumentos en su tasa de natalidad, la tendencia general sigue siendo descendente.

En junio de 2025, hubo 26.066 nacimientos.

Las madres entre 30 y 34 años lideran las cifras (8.636 nacimientos), seguidas por las de 35-39 años (7.768).

Por primera vez, nacen más bebés de madres mayores de 40 años (2.708) que de menores de 25 (2.422).

Este cambio en el perfil demográfico lleva a un envejecimiento acelerado: la población española alcanzará los 49,5 millones antes de Navidades, pero este crecimiento viene impulsado casi exclusivamente por la inmigración. El saldo vegetativo nacional (diferencia entre nacimientos y defunciones) es negativo desde hace años: en 2023 se situó en -113.256 personas.

Inmigración: ¿solución temporal o parte del problema?

El dinamismo demográfico español depende hoy del flujo migratorio. En los últimos dos años, el país ha sumado casi un millón de residentes gracias a la llegada masiva de extranjeros, que ya representan casi uno de cada cinco censados. Sin embargo, este fenómeno no compensa totalmente el déficit natural ni garantiza un relevo generacional estable.

El saldo vegetativo negativo se mantiene.

El envejecimiento nativo se acelera.

La inmigración sostiene el crecimiento poblacional pero genera nuevos retos: integración laboral y social, presión sobre servicios públicos y adaptación educativa.

Mercado laboral: sobrecualificación y fuga de talento

El desajuste entre formación y demanda real del mercado laboral agrava la situación:

El 47% de los trabajadores españoles está sobrecualificado para su puesto.

Un 43% de los emigrantes españoles tiene formación superior.

Solo el 16% de los trabajadores extranjeros altamente cualificados que llegan a España logran incorporarse al mercado laboral local.

La falta de inversión en I+D (1,49% del PIB frente al 2,22% europeo) dificulta la creación de industrias innovadoras capaces de absorber talento cualificado. Por ello, la gestión del talento se ha convertido en pilar estratégico para la competitividad empresarial.

En este contexto:

Se prevé que España necesitará unos 44.000 especialistas en recursos humanos durante los próximos cinco años para afrontar las demandas del mercado.

durante los próximos cinco años para afrontar las demandas del mercado. Siete de cada diez titulados superiores encuentran trabajo en menos de seis meses si han cursado Formación Profesional.

Oportunidades laborales y formación profesional

El Observatorio Dualiza estima que cerca del 28% de las oportunidades laborales entre 2025 y 2035 estarán vinculadas al empleo verde, con especial protagonismo para perfiles técnicos formados mediante FP. Esta vía puede ser clave para reducir la sobrecualificación y adaptarse mejor a las necesidades reales del tejido productivo español.

Tabla comparativa: flujo laboral previsto (2025-2035)

Concepto Número estimado Nuevos jubilados 5.300.000 Nuevos trabajadores jóvenes 1.800.000 Ratio trabajador/jubilado 1/3

Retos inmediatos y escenarios futuros

España encara una década decisiva:

La entrada masiva en jubilación tensionará el sistema público de pensiones.

El escaso relevo generacional pone presión sobre la productividad y los recursos fiscales.

La inmigración aporta dinamismo pero exige políticas integradoras y formación adaptada.

La formación profesional puede convertirse en palanca para ajustar mejor oferta y demanda laboral.

El país necesita repensar su modelo económico y social para aprovechar oportunidades e innovar ante desafíos globales como el envejecimiento, la digitalización y la transición ecológica. Cada nuevo trabajador será crucial para sostener el bienestar colectivo.