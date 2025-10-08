Feijóo se deja de pamplinas y anuncia a Sánchez que lo sentará en el banquillo

Finalmente, será el turno de sentarse en el banquillo para Pedro Sánchez.

Pese a que ha tardado lo suyo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado en la cara del marido de Begoña que tendrá que acudir a la comisión del Senado que investiga la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

El popular ha decidido usar una de sus grandes balas políticas y, en la sesión de este miércoles en el Congreso, le ha soltado la noticia al líder del PSOE. Considera que ha llegado el momento adecuado:

“Se acabó la huida. Su problema no es que usted esté rodeado de corrupción; el problema es que es imposible que alguien haya delinquido sin usted. Y por eso, el reproche moral lo merece usted”.

Núñez Feijóo advirtió que deberá decir la verdad, algo que “le resultará muy difícil” a Sánchez, y señaló que es “el máximo responsable de todo”.

“Está tan pringado como ellos”.

Pese a que el líder del PSOE se mofó de la acción, e incluso soltó un “Ánimo, Alberto” en lugar de defenderse de las acusaciones, lo cierto es que le pilló algo desprevenido.

La comparecencia del presidente del Gobierno tendrá lugar en octubre, después de que Ábalos y Koldo declaren ante el Tribunal Supremo y Anticorrupción decida sobre la imputación del PSOE por un presunto caso de financiación irregular.

¿La comparecencia de Sánchez en el Senado será el preámbulo del banquillo?

