¿Qué debe hacer Ábalos esta noche antes de su entrada en prisión?

Golpe para José Luis Ábalos.

El juez ha rechazado de plano la renuncia del exministro a su abogado, calificándola de evidente fraude de ley. El que fuera secretario de organización del PSOE está ahogado en el lodazal de corrupción que rodea presuntamente al sanchismo.

Ábalos pretendía escabullirse de su responsabilidad judicial con un truco burdo, pero la toga ha hablado claro: no hay escapatoria para los barones del régimen. Ábalos, implicado en el escándalo de los contratos millonarios, manifestando que la verdadera justicia no se doblega ante los tejemanejes de Ferraz.

La maniobra fallida de Ábalos no es más que el último estertor de un partido que ha convertido la traición a España en su doctrina oficial. Renunciar a su letrado en el último minuto, con la citación judicial ya sobre la mesa, huele a desesperación de quien sabe que las pruebas lo aprietan como una soga. El magistrado, con su firmeza inquebrantable, ha mantenido la comparecencia con el abogado titular, frustrando así el intento de dilatar el proceso y enterrar evidencias bajo montañas de recursos.

Para analizar este y otros asuntos, Bertrand Ndongo analiza lo último de la actualidad política en España en una nueva edición de ‘Diario Ndongo’.