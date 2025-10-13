Alfonso Rojo: “Me duele España, me irrita Sánchez y me carga un país tan analfabeto y antipatriota”

Lo fácil, lo trillado, sería hoy lanzar un sermón pitorreándome de las desventuras del marido de Begoña, a quien el pueblo español, reunido para ver el Desfile de la Hispanidad, recibió ayer con pitos, abucheos, solicitudes de dimisión y el clásico “¡Pedro Sánchez hijo de puta!”.

No está de más recordar que el amo del PSOE había calentado el panorama con un vídeo de “felicitación 12 de octubre” en el que el paisano sale con la bandera palestina, la gay y otras enseñas, pero donde no aparece por lado alguno la española.

Y creo obligado subrayar que después, tras entrar a hurtadillas en el Palacio Real, salió escopetado de la recepción, dejando plantados a los Reyes y obviando el tradicional corrillo con los periodistas, por si alguno le preguntaba por la corrupción.

Pasaron ayer otras cosas, casi en la misma línea, como la patochada de las dos mamarrachas del Museo Naval. Al grito de “12 de octubre, nada que celebrar”, las delincuentes lanzaron pintura roja a la obra que retrata el encuentro de Cristóbal Colón con los pueblos indígenas de América.

Dicen que son militantes de ‘Futuro Vegetal’, uno de estos chiringuitos que subvenciona el Gobierno Frankenstein y no les pasará nada. Corrijo; les pasará porque seguro que acaban de tertulianas en alguna televisión, como Barbie Gaza y otros engendros similares.

Como ya habrán adivinado, esto va de antiespañolismo. Aquí hemos tenido un año, dos meses, dos semanas y un día de vicepresidente del gobierno a un zarrapastroso que califica nuestro himno de “pachanga fachosa” y afirma sentir asco cada vez que pronunciaba la palabra España.

Y ese sujeto, llamado Pablo Iglesias, llegó a tener 69 diputados en el Congreso y recibe decenas de miles de euros en donaciones, para que monte tabernas.

Según una encuesta del CIS, hecha por encargo del Ministerio de Defensa en 2013, cuando todavía no los manipulaba el socialista Tezanos, solo el 16,3% de los ciudadanos está dispuesto a empuñar las armas y participar sin titubeos en la defensa de España ante una invasión o agresión extranjera.

Conclusión: no solo tenemos la izquierda más antinacional de Occidente. Contamos también con la población más pichafloja del mundo.

Algo habrá que hacer y con urgencia, y a mí lo primero que se me ocurre es darle la vuelta como a un calcetín a los programas de estudio, cambiar radicalmente la Educación y enchufar en vena patriotismo en los medios de comunicación.