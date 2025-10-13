¡Sánchez huye como una rata de los periodistas, del Rey y del pueblo!

En La Retaguardia de este lunes 13 de Octubre, Eurico Campano analiza con el director de ElCatalan.es, Sergio Fidalgo, y el subdirector de OK Diario, Vicente Gil, la huida de Pedro Sánchez del Palacio Real sin hablar con periodistas ni participar en los corrillos.

Y es que por mucho que le alejen al público de la zona del desfile donde vaya a estar, los abucheos a Sánchez en el 12 de Octubre son ya un clásico. Quizá por eso este año, el presidente ha intentado distraer la atención haciendo otra cosa inédita en un presidente del Gobierno durante la recepción en el Palacio Real posterior al desfile: marcharse.

Esta decisión rompió con una tradición bien establecida, en la que los líderes aprovechan para ofrecer su visión sobre la actualidad. Desde Moncloa se ha puesto la excusa para este plantón a Su Majestad el Rey de que el presidente tenía que ir a Egipto para la firma del acuerdo entre Israel y los terroristas de Hamas. Un acuerdo logrado por Estados Unidos e Israel y en el que el Gobierno español no ha tenido ninguna participación, más allá de escoltar con un buque de la Armada española a un barco de perroflautas partidarios de los terroristas musulmanes que se dirigió a aguas israelíes a insultar al gobierno de ese país.

Este nuevo desplante de Sánchez no ha pasado inadvertido para la oposición. Alberto Núñez Feijóo, cuestionó que al presidente «no le guste el Día de la Hispanidad». Santiago Abascal no ha dudado en calificar al Gobierno como «corruptos y mafiosos», mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado la actitud de «guerracivilismo» del presidente. Además, cabe resaltar que cuatro ministros y seis presidentes autonómicos decidieron ausentarse del desfile.

Otro aspecto notable fue la ausencia de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, imputada por 5 delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida, malversación de caudales públicos e intrusismo profesional. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz —también imputado— abandonó el evento alegando «motivos personales». En contraste, Salvador Illa mantuvo un diálogo discreto con Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, justo cuando este órgano tiene pendiente decretar como acorde a la Carta Magna la Ley de Amnistía, para satisfacer al fugado Puigdemont y que siga dando apoyo a Sánchez en el Congreso.