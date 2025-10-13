La esperpéntica felicitación de Sánchez por el 12-O: banderas de Palestina, feministas y LGTBI, pero ni una de España

Esperpéntico.

El mensaje publicado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para felicitar a los españoles por la Fiesta Nacional del 12 de octubre, parece realizado por un independentista. En él, además de frases hechas y lugares comunes, abundan las banderas. Pero ninguna de España.

Pese a que el vídeo comienza con el líder del PSOE afirmando que siente “orgullo” de ser español, en las imágenes que lo componen no se aprecia en ningún momento la bandera española. Por el contrario, se distingue con claridad la de Palestina o las enarboladas por distintos movimientos sociales.

Cabe destacar el momento en que se muestra una pancarta de una manifestación del 8-M, pese a los recientes escándalos del Ministerio de Igualdad, como el fallo de las pulseras telemáticas de seguimiento o los casos de prostitución protagonizados por Tito Berni y los miembros de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

Otra frase llamativa es cuando afirma que siente orgullo de formar parte de un país “con memoria”.

Así es el discurso completo:

“Siento orgullo de ser español. Orgullo de una cultura y una diversidad que nos hace especiales. Orgullo de ser de uno de los países de referencia en servicios públicos y que se moviliza por los derechos sociales y las causas justas. Orgullo de un país con memoria, pero sobre todo con futuro. España es la suma de las grandes y las pequeñas cosas. Por todo lo que somos, feliz Fiesta Nacional.”

Aunque a Sánchez se le olvidó mostrar una sola bandera de España en el vídeo —ni un pin se colocó—, al menos sí la incluyó en el texto de la publicación. Seguramente por un despiste.