Sánchez huye como una rata del Palacio Real en pleno besamanos y se deja a Begoña en casa

En un nuevo capítulo de la vergüenza socialista, el presidente Pedro Sánchez protagonizó este 12 de octubre una de las salidas más indignas de la historia reciente de España durante la celebración del Día de la Hispanidad. Acudió al desfile militar en la Plaza de Cánovas del Castillo recibido por una avalancha de pitos, silbidos y gritos de «¡ladrones!» y «¡dimisión!» de miles de patriotas que no olvidan las traiciones de su Gobierno a la unidad nacional y la corrupción que lo carcome.

Sin su esposa Begoña Gómez –esa figura bajo lupa judicial por presuntos chanchullos que avergüenzan a la Monarquía–, Sánchez llegó a hurtadillas en su coche oficial, rompiendo el protocolo para evitar el escarnio público. A pesar de las vallas y el vallado que Moncloa impuso para alejar al pueblo español de su presencia, los abucheos retumbaron desde 200 metros de distancia, ahogando la solemnidad del homenaje a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Ni TVE pudo silenciarlos del todo en su sesgada cobertura, mutando el audio que sí pudo escucharse desde el especial de Telemadrid.

Pero el colmo llegó en la recepción del Palacio Real, ofrenda de los Reyes Felipe y Letizia a más de mil invitados en honor a nuestra Hispanidad compartida. Sánchez, incapaz de soportar el rechazo un minuto más, abandonó el besamanos antes de tiempo, dando plantón a la Corona y a los periodistas

«¿Sánchez se ha marchado? ¿No le gusta el Día de la Hispanidad?», ironizó el líder popular Alberto Núñez Feijóo, mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, balbuceaba excusas ridículas sobre «comer con la familia». Un desprecio de este Gobierno por nuestra historia, nuestras banderas y el pueblo que lo repudia.

Mientras Santiago Abascal y Vox plantan cara al régimen socialista, y Ayuso clava dardos certeros contra el desgobierno, el 12-O de 2025 queda grabado como otro triunfo del sentido común español. España clama libertad, unidad y justicia.